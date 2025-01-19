RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti"

24 TV Arafta Sorular programına konuk olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Esra Elönü'nün 'Arafta mısınız?' sorusuna yanıt veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "İnsan olduğumuz için araftayız zaten. Arafta olmamak mümkün değil. Arafta değilsek insan değiliz. Fakat yaptığımız işler ve bize yüklenen sorumluluklar bakımından hiç arafta olmadım. Her zaman nettim ve net olmaya da devam edeceğim." dedi.

"NARİN GÜRAN DAVASINDA İLK ZAMANLARDAKİ YAYIN SÜRECİNDEN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran davası hakkında açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Şahin, "(Narin davası) Acaba burada biraz daha mı yayıncı kuruluşları daha farklı mı yönlendirseydik. Bence Türk medyası orada iyi bir sınav vermedi. Dedikoduları medyaya veya ana haberlere taşıyarak sabahlara kadar yayın yapmak gibi bir tutum içinde bulunulamaz. Narin Güran davası için olayın ortalarına doğru medyada ciddi tedbirler aldık. Sağ olsun onlarda olayın ciddiyetini anladılar, uyarılarımız dikkate alındı. İlk zamanlar için bunu diyemiyorum, bu dönemdeki yayın anlayışı için üzgünüm." dedi.

"DEMİRTAŞ BENİ TEHDİT ETTİ"

Şahin, "İftirayı tehdite uğradım yılmadan mücadeleme devam ettim. Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti. Neden? Suçluyu öven yayın hakkında soruşturma başlattık diye. Söylemediğim sözlerden içinde bulunmadığım olaylardan doları hangi mahalleden olursa olsun şahsıma gelen hakaretlerden rahatsızım, muzdaribim hepsini dava ediyorum." ifadelerini kullandı.