Sahipsizler dizisi neden yok? Sahipsizler final mi yaptı? Sahipsizler dizisi ne zaman?

Sahipsizler dizisinin ekrana gelmemesi ve yayın akışında olmaması dizinin sevenlerini üzdü. Sahipsizler 8 Ocak Çarşamba yeni bölüm yayınlanmayacak.Sahipsizler final mi yaptı, neden yok? sorusu merak edildi. Sahipsiz dizisi neden yayınlanmadı işte sebebi...

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sahipsizler bu hafta da izleyicileriyle buluşamayacak. Dizi, RTÜK tarafından uygulanan cezalar yüzünden yayın akışından çıkarıldı.

RTÜK tarafından iki kez program durdurma ve idari para cezasına çarptırılan 'Sahipsizler' dizisi iki hafta boyunca ekranlara gelemeyecek.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sahipsizler dizisinin 8. bölümü 15 Ocak 2025 tarihinde ekranlarda olacak. Yani, izleyiciler bir hafta daha sabretmek zorunda kalacak. Dizi, 15 Ocak'ta yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak ve hikayeye devam edilecek.