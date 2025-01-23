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  4. Sayfasını kararttı! "Umurumda değilsiniz!" diyerek isyan etti! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın sözleri olay oldu

Sayfasını kararttı! "Umurumda değilsiniz!" diyerek isyan etti! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın sözleri olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2025 08:36
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Ünlü isimler yangındaki ihmallere kayıtsız kalamadılar ve tek tek mesajlar paylaşmaya başladılar. Bu isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu. Atacan'ın "Umurumda değilsiniz!" isyanı dikkat çekti.

Sayfasını kararttı! "Umurumda değilsiniz!" diyerek isyan etti! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın sözleri olay oldu

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Dün gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldiğini açıkladı. Yaşanan facia kapsamında açılan soruşturmada gözaltı sayısı da 11'e yükseldi.

yangın

Ünlü isimlerden de yangın faciasına mesajlar gecikmedi. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan 'Yaşadığım topluma manifesto' diyerek sayfasını kararttı ve sert ifadeler kullandı.

'Hep, ne oluyorsa fakir fukaraya oluyor diyordunuz ya, al bu sefer “zengin”e oldu ne fark etti?' diyerek isyan eden Atacan şu ifadeleri kullandı;

'UMURUMDA DEĞİLSİNİZ'

Şu an burada yazacaklarımı kaç kişi okuyacak umurumda değil. Hele okuyup da kaç kişi anlayacak; ANLAMAYANLAR, siz hiç umurumda değilsiniz! Hep, ne oluyorsa fakir fukaraya oluyor diyordunuz ya, al bu sefer “zengin”e oldu ne fark etti? Toplum olarak sindirildik, kandırıldık , Aldatıldık. Öldüler ama güzel öldüler diyen bir anlayışı kabul ettik hayatımıza devam ettik. Zaman zaman yaşattıklarını-yaşasınlar diyenler oluyor. Yasattiklarini, yasamadan olmesinler, diyenler oluyor. Son 15 yılda yaşanan felaketleri arka arkaya koyduğumuz zaman eğer bunu yaşatan birileri varsa, bunun yaşanmasının mümkün olmadığını biliyoruz. Bunlara dayanacak bir sinir sistemi, bir insan, bir kalp olamaz; canlı olamaz.

Ama biz toplum olarak sırayla yaşadık, bayrakları değil sadece, artık hayata olan yaşam sevincimizi yarıya indirdik.

Adalete olan güvenimiz sarsıldı, Bizi yönetenlere olan saygimiz yok oldu, bir tek Allah’a olan bir inanç vardı toplumda, sayesinde birilerinin oda sorgulanır oldu. Kimse çıkıp takdiri ilahi falan demesin, çocukların canlı yanmasını açıklayamaz bana.

Aşağıda ATATÜRK'ün gençliğe hitabesinin ikinci yarısında yer alıyor. 100 yıl once yazmış. Nostradamus degil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk.. Uydurulmuş tarih dizisi değil, bizatihi kendisi kaleme almis. Nutuk! Okunurken, yine kendisi tarafından sonuna eklenmiştir. Dikkat çekilmiştir! Kitabın ön sözü degil!!! Kitabın son sözüdür.

“Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!”

atacan

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Atacan'a 'her kelimesi o kadar doğru ki', 'koca bir alkış', 'yalnız değilmişiz', 'ağzına sağlık' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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