Maher Zain İstanbul'da konser verdi

Zain, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İngilizce, Arapça ve Türkçe şarkılar seslendirdi.
"Mawlaya" şarkısını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı "Hasat Vakti" şarkısında kendisine destek veren Mesut Kurtis ile birlikte seslendiren sanatçıya, "O Sensin Ki" şarkısında ise Mustafa Ceceli eşlik etti.
Zain, Yeni Zelanda'daki saldırıyı hatırlatarak, "What a Wonderful World/Ne Kadar Harika Bir Dünya" şarkısını seslendirmeden önce şu ifadeleri kullandı:
"Geçen hafta Yeni Zelanda'da yaşananları biliyorsunuz. Duygusal bir konuşma yapmayacağım. Sadece pozitif sonuçları hakkında konuşmak istiyorum. 'What a Wonderful World' şarkısını söylemek istiyorum. Yeni Zelanda'da yaşananlardan sonra insanlardan sevgi dolu tepkiler almaya başladık. Sadece Yeni Zelanda'da değil, birçok yerde, hatta Stokholm'de bile... Yaşananlar oldukça talihsiz ve üzücü ama ne yazık ki önümüze bakmak zorundayız. Hayat devam ediyor. Bu yüzden harika bir dünyada, harika insanlarla yaşadığımızı görmek çok sevindirici. Bunu birçok insan kanıtladı."
Hem Türkçe hem de Arapça seslendirdiği "Madina" şarkısını ise küçük bir tahmin oyununun ardından icra eden Zain, dinleyicilerin doğru tahmin yürütmesi üzerine, "Türkiye müzik ülkesi. Siz bu işi biliyorsunuz." dedi.
Yaklaşık 90 dakika performans sergileyen ve "Ramazan", "Assubhu Badaa", "Raditu" ve "For The Rest Of My Life" gibi şarkılarını da söyleyen sanatçıya, sahnede 10 kişilik orkestra eşlik etti. (AA)
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