Maher Zain İstanbul'da konser verdi

"TÜRKİYE BİR MÜZİK ÜLKESİ"

Hem Türkçe hem de Arapça seslendirdiği "Madina" şarkısını ise küçük bir tahmin oyununun ardından icra eden Zain, dinleyicilerin doğru tahmin yürütmesi üzerine, "Türkiye müzik ülkesi. Siz bu işi biliyorsunuz." dedi.

Yaklaşık 90 dakika performans sergileyen ve "Ramazan", "Assubhu Badaa", "Raditu" ve "For The Rest Of My Life" gibi şarkılarını da söyleyen sanatçıya, sahnede 10 kişilik orkestra eşlik etti. (AA)