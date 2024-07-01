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  4. Mahkeme salonuna girerken 'Bay Kemal nerede?" diye bağırdı, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Buradayım, katillerin gözlerine bakıyorum!

Mahkeme salonuna girerken 'Bay Kemal nerede?" diye bağırdı, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Buradayım, katillerin gözlerine bakıyorum!

01.07.2024 13:03
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Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olarak yargılanan Doğukan Çep'in bugün başlayan davada "Bay Kemal nerede?" diye bağırmış, dışarıya çıkarılmıştı. Duruşmaya katılan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu "Buradayım, katillerin ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme salonuna girerken 'Bay Kemal nerede?" diye bağırdı, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Buradayım, katillerin gözlerine bakıyorum!

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan Doğukan Çep'in bugün başlayan davada salona girerken "Bay Kemal nerede" diye bağırmasına yanıt verdi.

"BURADAYIM! KATİLLERİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIYORUM"

Genel başkanlığı döneminde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da sokak ortasında öldürülmesini gündemde tutan ve bugün de duruşmayı Sincan'daki mahkeme salonundan izleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Çep'e "Buradayım! Mahkeme salonunda katillerin ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum!" yanıtını verdi.

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SALONDAN ÇIKARILMIŞTI

Cinayeti planlayan ve organize eden olarak yargılanan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'la birlikte getirildiği getirildiği salonda "Bay Kemal nerede" diye bağırınca, jandarma eşliğinde salondan çıkarılmıştı.

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Kılıçdaroğlu, duruşmayı CHP lideri Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le birlikte takip etti.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Ateş
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