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Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun ilk eşi bakın hangi başarılı oyuncu çıktı

27.02.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından olan İsmail Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu eski eşinin kim olduğu duyanları şaşırttı. Meğer bir zamanlar, hepimizin tanıdığı o isimle evliymiş...

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun ilk eşi bakın hangi başarılı oyuncu çıktı

Kariyer hayatının yanı sıra aşk ilişkileriyle de zaman zaman gündemden düşmeyen İsmail Sarıoğlu şimdilerde Mahkum dizisinde Barış rolü ile başarılı oyunculuğunu konuşturuyor. 2016'da hayatını birleştirdiği 2. eşi Duygu Kaya Kumarki'den 2020'de boşanmıştı. Hacıoğlu'nun ilk eşi hepimizin tanıdığı o kadın oyuncu çıktı.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN İLK EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

2001'de yayınlanan Bana Şans Dile isimli proje ile oyunculuk dünyasına adım atan İsmail Hacıoğlu sonrasında birçok başarılı projede yer aldı ve şimdilerde ekranların aranan yüzlerinden biri olmayı başardı.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun ilk eşi bakın hangi başarılı oyuncu çıktı

Hacıoğlu'nun 2. eşi Duygu Kaya Kumarki ile evliliğinin, Çocuk dizisinde beraber oynadığı rol arkadaşı Merve Çağıran ile ilişkisi yüzünden bittiği söylenmişti.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi bakın hangi başarılı oyuncu çıktı

Adı bir zamanlar Ceyda Düvenci ile de anılan Hacıoğlu'nun ilk eşi Vildan Atasever çıktı.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi bakın hangi başarılı oyuncu çıktı

Vildan Atasever ile İsmail Hacıoğlu 2010 yılında evlendi, 2015 yılında ise boşandı.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi bakın hangi başarılı oyuncu çıktı

Atasever'den boşanan Hacıoğlu'nun o dönemler bitkin halleri ve boşanmasına rağmen yüzüğünü çıkarmaması haberlere konu olmuştu.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi bakın hangi başarılı oyuncu çıktı

Hacıoğlu'nun boşanmanın etkisinden çıkamadığı yazılıp çizilmişti.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi bakın hangi başarılı oyuncu çıktı

Eline "Vildan" ismini yazdıran Hacıoğlu, ayrılıktan sonra bu dövmeyi sildirmişti. Aynı şekilde Atasever de, parmağında "İsmail" yazılı dövmeyi sildirdi.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi bakın hangi başarılı oyuncu çıktı

Şimdi Mehmet Erdem ile evli olan ödüllü oyuncu Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu'dan önce Taylan Kılınç ile 6 yıl evli kaldı.

Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi bakın hangi başarılı oyuncu çıktı

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İsmail Hacıoğlu
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