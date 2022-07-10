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  4. Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu ayna karşısında bikinili pozuyla nefes kesti!

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu ayna karşısında bikinili pozuyla nefes kesti!

10.07.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekrana gelen Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren ve daha önce Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Sesinde Aşk Var gibi farklı yapımlarda rol alan Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, bu defa ayna karşısında verdiği bikinili pozuyla nefes kesti.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu ayna karşısında bikinili pozuyla nefes kesti!

Mahkum dizisinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerle birlikte rol alan ve Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında aktif olmaya devam ediyor. Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde mini şortlu paylaşımıyla çokça konuşulmuştu.

MAHKUM'UN SASHA'SI AYNA KARŞISINDA BİKİNİSİYLE POZ VERDİ!

Köseoğlu, bu kez bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.

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Ünül isim, banyoda ayna karşısında bikinisiyle poz verdi.

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Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde mini şortlu paylaşımıyla takipçilerinden onlarca yorum almış ve bazı takipçiler Köseoğlu'na "Taş mübarek", "Bu güzellik değil facia" gibi yorumlarda bulunmuştu.

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İşte Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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