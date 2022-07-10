Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu ayna karşısında bikinili pozuyla nefes kesti!

Mahkum dizisinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerle birlikte rol alan ve Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında aktif olmaya devam ediyor. Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde mini şortlu paylaşımıyla çokça konuşulmuştu.

MAHKUM'UN SASHA'SI AYNA KARŞISINDA BİKİNİSİYLE POZ VERDİ!

Köseoğlu, bu kez bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.

Ünül isim, banyoda ayna karşısında bikinisiyle poz verdi.

Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde mini şortlu paylaşımıyla takipçilerinden onlarca yorum almış ve bazı takipçiler Köseoğlu'na "Taş mübarek", "Bu güzellik değil facia" gibi yorumlarda bulunmuştu.

İşte Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...



