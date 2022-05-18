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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bakın kim çıktı! Eski hali görenleri şok etti

18.05.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler dizi Mahkum'da Sasha rolüne hayat veren Hayal Köseoğlu şimdilerde sosyal medyada da oldukça popüler. Oyunculuğunun yanı sıra paylaşımlarıyla da magazin gündeminde zaman zaman yerini alan Hayal Köseoğlu bakın meğer kimmiş...

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bakın kim çıktı! Eski hali görenleri şok etti

29 yaşındaki oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz haftalarda cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Reyting sıralamalarında üstlerde yerini alan dram türündeki Mahkum dizisinde Sasha rolünü canlandıran Köseoğlu, meğer hemen hemen herkesin izlediği o dizide rol almış.

HAYAL KÖSEOĞLU BAKIN KİM ÇIKTI

Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde alan Hayal Köseoğlu meğer seneler önce yayınlanan ve replikleriyle halen sosyal medyada gündem olan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamış.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bakın kim çıktı! Eski hali görenleri şok etti

Hayal Köseoğlu dram, aşk konulu Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'in arkadaşı Pelin rolüne hayat vermiş.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bakın kim çıktı! Eski hali görenleri şok etti

Ayrıca Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nilüfer Hatun rolünü canlandırdı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bakın kim çıktı! Eski hali görenleri şok etti

Köseoğlu'nun yıllar içerisindeki değişimi dudak uçuklatacak türden...

"SLİKONUN PATLAYACAK"

Cesur paylaşımlarına tam gaz devam eden Köseoğlu geçtiğimiz aylarda göğüs dekolteli pozuyla gündem olmuştu.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bakın kim çıktı! Eski hali görenleri şok etti

O poza, "Slikonun patlayacak", ''Allah özenerek yaratmış'' gibi yorumlar gelmişti.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bakın kim çıktı! Eski hali görenleri şok etti

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bakın kim çıktı! Eski hali görenleri şok etti

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bakın kim çıktı! Eski hali görenleri şok etti

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bakın kim çıktı! Eski hali görenleri şok etti

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