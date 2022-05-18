Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bakın kim çıktı! Eski hali görenleri şok etti

29 yaşındaki oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz haftalarda cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Reyting sıralamalarında üstlerde yerini alan dram türündeki Mahkum dizisinde Sasha rolünü canlandıran Köseoğlu, meğer hemen hemen herkesin izlediği o dizide rol almış.
Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde alan Hayal Köseoğlu meğer seneler önce yayınlanan ve replikleriyle halen sosyal medyada gündem olan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamış.
Hayal Köseoğlu dram, aşk konulu Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'in arkadaşı Pelin rolüne hayat vermiş.
Ayrıca Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nilüfer Hatun rolünü canlandırdı.
Köseoğlu'nun yıllar içerisindeki değişimi dudak uçuklatacak türden...
Cesur paylaşımlarına tam gaz devam eden Köseoğlu geçtiğimiz aylarda göğüs dekolteli pozuyla gündem olmuştu.
O poza, "Slikonun patlayacak", ''Allah özenerek yaratmış'' gibi yorumlar gelmişti.
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