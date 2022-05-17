Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda azrail gibiyim"

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'ın yayınladığı YouTube programının yeni bölüm konuğu oldu. Esprili konuşmalarıyla stüdyoyu kahkahaya boğan isim, cimriliği konusunda konuştu ve 'para' ile ilgili bir itirafta bulundu.

MAHMUT TUNCER'İN 'PARA' İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Ünlü türkücü, geçmiş yıllarda İbrahim Tatlıses'in programında yaşadığı bir isot olayını anlatarak, isot sayesinde Tatlıses'ten 200 mark aldığını açıkladı. Esprili konuşmasıyla güldüren isim, her programa gittiğinde para aldığını da itiraf etti.

"Burada çıkar mı? Bir 20 lira alırım" diyen isim, gittiği programlardaki sunucu ve ekibin kendisinden korktuğunu, bu sebeple para verdiklerini söyledi.

"PARAYI PİYASADA BİR TEK İTLER SEVMEZ"

Armağan Çağlayan'ın "Parayı çok mu seviyorsunuz?" sorusuna karşılık "Parayı sevmiyorum da, insanlara sevdirmeye çalışıyorum" yanıtını veren Tuncer'in, "Parayı sevmeyen var mı hayatta? Bir tek parayı piyasada itler sevmez. İtin önüne parayı at yemez." demesi dikkat çekti. Tuncer, "Para konusunda azrail gibiyim. Azrail aldığı canı nasıl geri vermiyorsa, ben de aldığım parayı geri vermiyorum." dedi.

"PARA İNSANLAR İÇİN YAŞAMA AMACI"

Türküleriyle genç yaşlı pek çok nesilin aşina olduğu isim "Para insanlar için yaşama amacı. Ama biz aldığımız parayı kenara koyarız. Bir yerde bir yardıma ihtiyacı olan biri olduğu zaman , ne kadar birikmişse bakıp yardım ediyoruz." diyerek parayı yardım amacıyla kullandığını da açıkladı.

STÜDYODA 20 LİRA VERDİLER!

Çağlayan'a "Var mı 20'lik?" diyen ünlü türkücüye, konuşma sonrasında Armağan Çağlayan'ın ekibinden 20 lira verildi.



