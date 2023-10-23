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Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

23.10.2023 15:56 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırları ve samimi konuşmalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Gizem Tuncer iddialı ve cesur tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren Gizem Tuncer diyet ve spor ile toplamda 40 kilo vererek 90 kilodan 50 kiloya düşmüştü.

Türk halk müziğinin en ünlü sanatçıları arasında yer alan Mahmut Tuncer'in kızı olan Gizem Tuncer güzelliği ve kusursuz fiziği ile dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin gönderleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Mahmut Tuncer’ kızı

İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken Gizem Tuncer'in gönderilerine; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Ve tanrı kadını yarattı' gibi yorumlar yapılıyor.

Gizem Tuncer 1

1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelen Gizem Tuncer, sanatçı Mahmut Tuncer'in kızıdır. Annesi ise Işıl Tuncer'dir. Gizem Tuncer,Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri almıştır.

Gizem Tuncer 2

Oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünde tamamlayan Gizem, lise eğitimi devam ederken Erol Sayan'dan nota, usul ve nazariyat dersleri de aldı.

Gizem Tuncer 3

Ayrıca Tuncer, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazandı ve Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma fırsatı elde etti.

Gizem Tuncer 4

İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le yaşayan Gizem, 6 yıl boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede beraber performans sergiledi.

Gizem Tuncer 5

"Aşk Uykusu" EP'si ile müzik dünyasına giriş yapan genç sanatçı, müzik kariyerine devam ediyor.

Gizem Tuncer 6

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