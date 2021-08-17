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  4. Mahsun Kırmızıgül'den dikkat çeken Afganistan yorumu! Sosyal medyaya damga vurdu

Mahsun Kırmızıgül'den dikkat çeken Afganistan yorumu! Sosyal medyaya damga vurdu

17.08.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'den dikkat çeken çıkış! Ünlü isim, "Afganistan'daki kafa kesen katiller, sömürgecilerin beslemesi, yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz" diyerek, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra İran ile Afganistan arasında savaş çıkarılacağını iddia etti.

Mahsun Kırmızıgül'den dikkat çeken Afganistan yorumu! Sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kırmızıgül, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele almasından bir sonraki hamlenin İran ile Afganistan arasında savaş doğurmak olduğunu iddia etti.

kırmızıgül

"ZEBANİLER BİZİM KARDEŞİMİZ OLAMAZ"

Kırmızıgül, "Yeni senaryo yazılmış. Yok edemedikleri İran İslam Devletine karşı, Afganistan Sunni İslam Devleti tanınacak ve güçlendirilecek, silahlandırılıcak. Sonrasında ise BOP’nin final sahnesinde bu iki ülke savaştırılacak. Bu kirli oyun mezhepçi ülkeleri de içine alıp paramparça edecek. Afganistandaki kafa kesen katiller, sömürgecilerin beslemesi, yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz. Ülkesine karşı darbe yapan bu canilere, emperyalizminin maşası olan bu ırz düşmanlarına kardeşim diyenleri sakın unutmayın. Çünkü aynı oyunu bu ülkede oynayacaklar." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Mahsun Kırmızıgül Taliban
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