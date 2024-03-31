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  4. Mal varlığıyla hafızalara kazınan Turgut Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'tan tarihi fark yedi!

Mal varlığıyla hafızalara kazınan Turgut Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'tan tarihi fark yedi!

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 22:20
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Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları gündem oldu. CHP adayı Mansur Yavaş ilk sonuçlara göre, yarışı açık ara farkla kazandı. Mal varlığıyla gündem olan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok da sandıkların tamamı açılmamasına rağmen yenilgiyi kabul etti. Altınok tek cümlelik bir açıklama yaptı.

Mal varlığıyla hafızalara kazınan Turgut Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'tan tarihi fark yedi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP adayı Mansur Yavaş tarihi bir farkla kazanmayı başardı. Ankara'da sandıkların yüzde 50'ye yakını açılırken, Yavaş'ın en yakın rakibi Turgut Altınok'a yaklaşık 25 puanlık fark attı. Yavaş yüzde 58'lik oy oranını yakalarken, Altınok ise yüzde 33'lerde kaldı.

"SAYGI DUYARIZ"

Yavaş Ankara'da seçim zaferi konuşması yaparken, gözler rakibi Altınok'a çevrilmişti. Seçim öncesi açıkladığı mal varlığıyla tartışmaların gündeminde olan Altınok, seçim yenilgisinin ardından tek cümlelik açıklama yaptı. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





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