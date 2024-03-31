Mal varlığıyla hafızalara kazınan Turgut Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'tan tarihi fark yedi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP adayı Mansur Yavaş tarihi bir farkla kazanmayı başardı. Ankara'da sandıkların yüzde 50'ye yakını açılırken, Yavaş'ın en yakın rakibi Turgut Altınok'a yaklaşık 25 puanlık fark attı. Yavaş yüzde 58'lik oy oranını yakalarken, Altınok ise yüzde 33'lerde kaldı.

"SAYGI DUYARIZ"

Yavaş Ankara'da seçim zaferi konuşması yaparken, gözler rakibi Altınok'a çevrilmişti. Seçim öncesi açıkladığı mal varlığıyla tartışmaların gündeminde olan Altınok, seçim yenilgisinin ardından tek cümlelik açıklama yaptı. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

















