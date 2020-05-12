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Malatya'da korkunç olay! Yolda koşarken hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 16:56 | Son Güncelleme

Malatya’da yolda koşarken fenalaşan 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın M.T. bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu M.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Malatya'da korkunç olay! Yolda koşarken hayatını kaybetti

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde yaşanan olayda, Gönültaş Caddesi Morsalkım Sokak girişinde görgü tanıklarının ifadelerine göre yolda koşan bir kişi yere düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın M.T. olduğu yapılan incelemelerin ardından tespit edilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor. (İHA)

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