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Ders kitapları değiştiriliyor: Kız çocuklarına 'seks ayıp' denmeyecek

BBC BBC
17.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

Malezya'da ilkokul 3. sınıfta okutulan ders kitaplarında artık "seksin ayıp olduğu" söylenmeyecek ve kız çocuklarına "Mahrem yerlerinizi koruyun, ailenizi utandırmayın" çağrıları yapılmayacak.

Ders kitapları değiştiriliyor: Kız çocuklarına 'seks ayıp' denmeyecek

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Malezya Eğitim Bakanı Teo Nie Cheng, ders kitaplarındaki bu ifadeleri "cinsiyetçi" buldukları için kaldırma kararı aldıklarını söyledi.

Teo Nie Cheng, tüm müfredatın ve bakanlık tarafından okullara gönderilen tüm ders kitaplarının gözden geçirileceğini ve bu olayın okullarda cinsellik eğitimin başlatılmasına zemin hazırlayacağını umduğunu belirtti.

Bakan Teo Nie Cheng, "Cinsellik eğitimi Malezya'da hep bir tabu olageldi. Muhafazakar toplumumuzda değişim zaman alacak. Ama uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ilerleme sağlamamamız mümkün" dedi.

'MAĞDURU SUÇLAYAN BİR ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ'

Söz konusu ders kitaplarında, 8 ve 9 yaşındaki çocukların "namuslarını korumak için" neler yapmaları gerektiği Amira adlı bir kız çocuğu üzerinden çizimlerle anlatılıyordu.

Kitapların tartışmalı sayfalarında, kızların kapalı yerlerde giyinip soyunmaları, vücutlarını örtmeleri ve tek başlarına ıssız yerlere gitmemeleri tavsiye ediliyordu.

Sayfa, Azrul Mohd Khalib adlı bir Twitter kullanıcısının mesajıyla tartışılmaya başlandı.

Khalib, paylaşımında "İlkokul üçüncü sınıf ders kitabından… Mağdurun suçlanması kabul edilemez. Bu, cinsel istimarı önlemenin sorumluluğunu sadece kız çocuklarının omzuna yüklemekle kalmıyor, tacize onların davetiye çıkardığını ima ediyor" dedi.

İnsan hakları grupları ders kitaplarındaki bu bölümü, "cinsel istismarın suçunu mağdura yükleyen bir anlayışın ürünü" olarak nitelendirdi.

Kadınlara yardım örgütü Woman's Aid Organisation'ın kampanya sorumlusu Yu Ren Chung de çizimler için, "9 yaşındaki kız çocuklarını cinselleştiriyor, cinsel saldırıya maruz kalanları suçluyor" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
seks Malezya ders kitabı mahrem Teo Nie Cheng

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