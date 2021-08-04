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  4. Manavgat'ta yağmur duası! Yüzlerce kişi toplandı

Manavgat'ta yağmur duası! Yüzlerce kişi toplandı

04.08.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat’ta 8 gündür devam eden orman yangınlarının bir an önce durmasını isteyen cemaat, öğle namazı sonrası yağmur duası yaptı. Turistler, yağmur duası yapılan anları meraklı gözlerle izledi.

Manavgat'ta yağmur duası! Yüzlerce kişi toplandı

28 Temmuz Çarşamba günü Manavgat’ta başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınları, çevre ilçelere de sıçradı.

ÖĞLE NAMAZI SONRASI YAĞMUR DUASI

Tüm Türkiye’nin durdurulması için seferber olduğu yangın için bugün öğle namazı sonrası saat 14.00’da Manavgat Külliye Cami önünde yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu ile vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın olduğu yağmur duası sonrası kurban da kesildi. Duada çocuklar tekbirler getirdi.

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TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Yağmur duasının yapıldığı camiyi gezmeye gelen turistler de duaya ilgi gösterdi. Turistler, dua boyunca olan biteni izledi. (İHA)

Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat
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