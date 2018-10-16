SPOR

Manchester City'den espor için yeni ortaklık!

ESPOR HABERLERİ  | 16.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Liginin son şampiyonu Manchester City espor arenasında yeni bir ortaklığa adım attı!

Manchester City'den espor için yeni ortaklık!

İngiltere Premier Liginin son şampiyonu Manchester City espor arenasında yeni bir ortaklığa adım attı. Gfinity Elite Series Sezon 4'de yarışmak üzere Epsilon ile bir anlaşma yaptı. Bu işbirliği ile Manchester City FIFA 19 kategorisinde yarışmak üzere adımı atmış oldu. M.City Pazarlama Müdürü Nuria Tarre," Epsilon eSports ile yaptığımız işbirliği bizlere dijital alanda ilerlememiz için önemli bir fırsat sunuyor. Gfinity Elite Series uluslararası önemli bir turnuva ve biz Epsilon'un tecrübeli takımıyla beraber bu turnuvada olduğumuz için şanslıyız. Manchester City espordaki varlığını sürdürmeye kararlı. Elite Series taraftarlarımıza oyuncularımızı ilemeleri için yeni bir platform sunuyor ve bunun nasıl gelişmeler yaratacağı konusunu merakla bekliyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Manchester City eSports x Epsilon


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Anahtar Kelimeler:
eSpor Manchester City Epsilon

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