Manchester City tarihinin en kötü performansı! Pep Guardiola tel tel dökülüyor...

Manchester City, Premier Lig’de dört maçtır galibiyet alamıyor. Premier League'de Aston Villa, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti ve Pep Guardiola'nın öğrencilerinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

4-4 vs. Chelsea

1-1 vs. Liverpool

3-3 vs. Tottenham

1-0 vs. Aston Villa

EN AZ ŞUT ÇEKTİKLERİ MAÇ

Manchester City'nin Aston Villa'ya karşı çektiği iki şut, Pep Guardiola takımının Avrupa'nın beş büyük ligindeki bir maçta çektiği en az şut oldu.

Aston Villa'nın 22 şutu ise aynı dönemde Pep Guardiola takımının en çok karşılaştığı şut sayısı oldu.