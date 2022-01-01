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maNga'nın solisti Ferman Akgül Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!

01.01.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geldi. maNga'nın solisti ünlü sanatçı Ferman Akgül ve şarkıcı Serkan Kaya'nın konuk olduğu yeni bölümde Ferman Akgül, 100 bin TL değerindeki o soruda çekildi.

Yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Manga grubunun solisti Ferman Akgül katıldı. Akgül 100 bin TL'lik o soruda çekilme kararı aldı. Akgül kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını duyurdu.

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Başarılı bir yarışma çıkaran Akgül, 100 bin TL değerindeki "1975'te tek başına yazdığı makalesinde "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzeltmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?" soruda çekilme kararı aldı.

Sorunun şıkları şu şekilde;

A:Yoldan çevirdiği birinin
B: Favori film karakterinin
C: Kedisinin
D: Vefat etmiş karısının

Doğru cevap: C şıkkı

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Ferman Akgül
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