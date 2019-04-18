'Mangal yaparken orman yakan' iki öğrenciye rekor ceza

Ancak yangının izini süren savcılar, alevlerin dağ evinden, mangaldan yayılan korlar ve kurak hava koşullarının birleşiminden kaynaklandığına karar verdi.

Adı açıklanmayan öğrenci "Nedeni açıklanamayan yangının günah keçisi ilan edildik. Bu olan bitende asıl kurbanlar biziz. Hemen itfaiyeye haber verdik ve söndürmek için alevlerin içine daldık" dedi.

La Stampa gazetesine konuşan bir öğrenci, "çok üzgün" olduklarını söyledi, ancak yangının birden fazla kaynaktan başladığını iddia etti.

Öğrencilerden biri, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada yangın nedeniyle "günah keçisi" ilan edildiklerini söyledi.

Büyük para cezası, yerel yetkililer tarafından yangının yol açtığı hasarı göz önüne alan bir formülle hesaplandı.

Her ikisi de 22 yaşında olan öğrenciler, geçen yıl 30 Aralık'ta çıkan yangın sırasında, öğrencilerden birinin büyükbabasına ait olan dağ evinde mangal yapmıştı.

13 milyon 542 bin Euroluk para cezası, orman polisi tarafından yerel yasalar göre hesaplandı.

La Stampa, yasalara göre metrakare başına 119 ila 593 Euro ceza verildiğini bildirdi.

Gençlerden birinin avukatı ise gazeteye yaptığı açıklamada, verilen cezanın anlamlı olması gerektiğini söyledi.

Avukat "Hala öğrenci olan iki gencin bu parayı ödeyemeyeceğini bilerek, böyle bir ceza vermenin anlamı yok." dedi.

Ancak Savcı, cezanın insanların çevreyi korumak için daha fazla sorumluluk alması gerektiğine yönelik bir mesaj verdiğini savundu.

İtalyan medyası, ikiliye yangından etkilenen mülk sahiplerinin şikayetleri sonucu da suçlama getirilebileceğini belirti.

