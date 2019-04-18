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'Mangal yaparken orman yakan' iki öğrenciye rekor ceza

BBC BBC
18.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

İtalya'nın Como bölgesinde, mangal yaparken orman yangınına sebep olmakla suçlanan iki üniversite öğrencisine 13,5 milyon euro para cezası verildi.

'Mangal yaparken orman yakan' iki öğrenciye rekor ceza

Her ikisi de 22 yaşında olan öğrenciler, geçen yıl 30 Aralık'ta çıkan yangın sırasında, öğrencilerden birinin büyükbabasına ait olan dağ evinde mangal yapmıştı.

Büyük para cezası, yerel yetkililer tarafından yangının yol açtığı hasarı göz önüne alan bir formülle hesaplandı.

Öğrencilerden biri, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada yangın nedeniyle "günah keçisi" ilan edildiklerini söyledi.

La Stampa gazetesine konuşan bir öğrenci, "çok üzgün" olduklarını söyledi, ancak yangının birden fazla kaynaktan başladığını iddia etti.

Adı açıklanmayan öğrenci "Nedeni açıklanamayan yangının günah keçisi ilan edildik. Bu olan bitende asıl kurbanlar biziz. Hemen itfaiyeye haber verdik ve söndürmek için alevlerin içine daldık" dedi.

Ancak yangının izini süren savcılar, alevlerin dağ evinden, mangaldan yayılan korlar ve kurak hava koşullarının birleşiminden kaynaklandığına karar verdi.

İki gencin yanı sıra, dağ evinin sahibine de suçlama yöneltildi.

Yangının, Berlinghera Dağı'ndaki 1000 hektarlık orman alanında, geri döndürülemez bir hasara yol açtığı vurgulandı.

13 milyon 542 bin Euroluk para cezası, orman polisi tarafından yerel yasalar göre hesaplandı.

La Stampa, yasalara göre metrakare başına 119 ila 593 Euro ceza verildiğini bildirdi.

Gençlerden birinin avukatı ise gazeteye yaptığı açıklamada, verilen cezanın anlamlı olması gerektiğini söyledi.

Avukat "Hala öğrenci olan iki gencin bu parayı ödeyemeyeceğini bilerek, böyle bir ceza vermenin anlamı yok." dedi.

Ancak Savcı, cezanın insanların çevreyi korumak için daha fazla sorumluluk alması gerektiğine yönelik bir mesaj verdiğini savundu.

İtalyan medyası, ikiliye yangından etkilenen mülk sahiplerinin şikayetleri sonucu da suçlama getirilebileceğini belirti.

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Anahtar Kelimeler:
Mangal yangın ceza

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