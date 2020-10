Mangala nasıl oynanır, kuralları nedir?

l Oyunu kimin başlatacağı kurayla seçilir. l Oyun, saat yönünün tersine doğru oynanır. l Oyunu başlatmaya hak kazanan oyuncu kendi bölgesindeki kuyulardan, istediği 4 taşı seçer. Bu taşlardan birisini o kuyuda bırakır. Kalan 3 adet taşı sağdaki kuyulara doğru teker teker dağıtır. Eğer oyuncunun dağıttığı taşlardan sonuncusu büyük kuyuya denk gelirse, oyuncu tekrar hamle sırası kazanır. l Eğer oyuncunun kuyusunda tek taş kalmışsa, hamle sırası tekrar o oyuncuya geldiğinde tek kalan taşı sağdaki kuyuya koyabilir. l Kendi kuyusundaki taşları dağıtan oyuncu, bu taşları büyük kuyuya ve rakibinin kuyusuna da taşıyabilir. l Hamle sırası gelen oyuncu, kendi kuyusundaki taşları hareket ettirirken, bir tane taşı o kuyuda bırakmalıdır. l Hareket ettirilen taşların sonuncusu; taşındığı kuyudaki taşların sayısını çift yapıyorsa, hamleyi yapan oyuncu o kuyudaki bütün taşları kendi büyük kuyusunda toplar. l Hareket ettirilen taşların sonuncusu, hamleyi yapan oyuncusun bölgesinde boş bir kuyuya denk geliyorsa ve o kuyunun karşısında rakip oyuncunun taşları varsa mangala boş kuyu kuralı uygulanır. İstisnasız bir şekilde her iki kuyudaki taşlar hamleyi yapan oyuncunun büyük kuyusuna atılır. Bu hamle, mangala tilki kuralı olarak da bilinir. l Bir oyuncunun bölgesindeki taşlar tamamen tükendiğinde set tamamlanmış olur. Büyük kuyuda en çok taşı bulunan oyuncu kazanmış olur. l Oyun, toplam 5 setten oluşur.

Oyuncular, bütün taşları mangala tahtasındaki kuyuların her birine dörder dörder dağıtırlar. Her oyuncunun önünde bulunan 6 adet kuyu kendi bölgesidir.

Mangala Turnuva Kuralları

Dünyada pek çok oyuncusu bulunan mangala, profesyonel bir spor dalı. Ülkemizde de 2010'dan bu yana mangala turnuvaları düzenleniyor. Bu turnuvalarda geleneksel Türk mangalası kuralları geçerli. Profesyonel turnuvalarda, bir adet hakem bulunur ve bu hakem gerekli gördüğü yerde oyuna müdahale edebilir. Kalabalık turnuvalarda müsabakalar 5 yerine 3 set olarak oynanabilir.

Puanlama

Seti kazanan oyuncu 1 puan alır. Kaybeden oyuncu puan almaz. Beraberlikle sonuçlanan setlerde her iki oyuncuya da yarım puan verilir.

Kale Kurallı Mangala Nasıl Oynanır?

Alternatif mangala oyunu olan Kale Kurallı Mangala, prensip olarak klasik mangalayla aynı şekilde oynanır. Buna karşın bazı ufak noktalarda klasik mangalayla ayrılırlar.

l 48 adet taşa ek olarak 2 adet farklı renkte taş bulunur. Bu taşlar kullanılarak kale kurulur.

l Bu oyun biçiminde, taşlar hareket ettirilirken büyük kuyulara taş bırakılmaz.

l Hareket ettirilen taşların sonuncusu; bir kuyudaki 2 adet taşı üçlerse, buradaki taşlar hamleyi yapan oyuncunun büyük kuyusuna eklenir. Bu kuyuya bir adet farklı renkteki taşlardan konulur ve burası kale olur.

l Kalenin kurulduğu kuyu, kaleyi kuran oyuncuya ait olur. Kalenin sahibi, buraya gelen her taşı kazanır.

l Her oyuncu set boyunca sadece bir kale kurabilir.

l Her oyuncu kale kurmak zorunda değildir. Hiç kale kurulmadan da set bitebilir.

l Bir oyuncunun önünde bulunan kuyulardaki bütün taşlar tükendiğinde oyun sona erer.

l Oyun sonunda, büyük kuyuda en çok taşı bulunan oyuncu kazanmış olur.

l Oyun, toplam 5 setten oluşur.