Manisa'da 4 gencin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kanlarında o maddeye rastlandı

Manisa Ahmetli'de geçen 31 Ocak'ta Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24), Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal'ın yan yana cansız bedenleri bulunmuştu.

Olayın bir cinayet mi yoksa toplu bir intihar olup olmadığı Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporla aydınlanmış ve Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Serkan Zangal'ın av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri ortaya çıkmıştı.

'ÖBÜR TARAFTA GÖRÜŞÜRÜZ'

Ayrıca, 4 arkadaştan Zangal, Zengin ve Dalgın'ın, ölmeden kısa süre önce "Öbür tarafta görüşürüz" dedikleri cep telefonu görüntüsü ortaya çıkmış ve gençlerin görüntüde Mert isimli bir arkadaşlarına vedaları yer alıyordu.

KANLARINDA 'DELİRTEN UYUŞTURUCU'YA RASTLANDI

Sabah'tan Ceylan Torlak'ın haberine göre 4 gencin incelenen kan örneklerinde kısa sürede bağımlılık yapan ve halk arasında 'delirten uyuşturucu' veya 'fakir kokaini' olarak bilenen 'Kristal Met' denilen uyuşturucu madde bulundu.



