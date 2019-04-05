Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.G'nin kullandığı 45 ZN 786 plakalı otomobil ile M.G. idaresindeki 17 KS 044 plakalı otomobil, Alaşehir-Kula kara yolu Tepeköy Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Kazada çarpışmanın etkisiyle 17 KS 044 plakalı otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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