HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mansur Yavaş "Bu sözü açıkçası söylemedim" diyerek açıkladı: 'Seçim sonu birtakım gelişmeler olacak'

Mansur Yavaş "Bu sözü açıkçası söylemedim" diyerek açıkladı: 'Seçim sonu birtakım gelişmeler olacak'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.03.2024 23:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Öyle anlaşılıyor ki seçim sonu birtakım gelişmeler olacak ortaya çıkan tabloya göre. Kendi adıma ileriye yönelik olarak bir hesap yaparak bu sözü açıkçası söylemedim" dedi.

Mansur Yavaş "Bu sözü açıkçası söylemedim" diyerek açıkladı: 'Seçim sonu birtakım gelişmeler olacak'

CHP'nin Ankara adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Öyle anlaşılıyor ki seçim sonu birtakım gelişmeler olacak. Kendi adıma ileriye yönelik olarak bir hesap yaparak bu sözü açıkçası söylemedim" diyen Yavaş, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili olarak ise cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin "Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

thumbs_b_c_6035052f4685a75496e770567291d46d

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları:

"SEÇİM SONU BİR TAKIM GELİŞMELER OLACAK"

Ankara'da 5 yıl boyunca hiçbir yerde benim fotoğrafımı görmediler. Sadece bir minibüs, bir şoför ve tek korumayla halk gördü, kabullendi. Olması gereken buydu. İkinci dönemi bir tamamlayalım ya da kazanalım. Kazanacağımızdan şüphem yok. Beni yarın hayatı nereye sürükler siyasette? Öyle anlaşılıyor ki seçim sonu birtakım gelişmeler olacak ortaya çıkan tabloya göre. Kendi adıma ileriye yönelik olarak bir hesap yaparak bu sözü açıkçası söylemedim.

"KAZANIRDIM ANKETLER ORTADA"

Ben kırgın falan değilim. Aday olmadı diye ben suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus'taki halde basın sorduğu zaman cevapladım. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, hadi çık gel aday ol demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş 'Sayın Yavaş'ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya' demiş. 1 gün önce beni arayıp teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz demesi lazımdır. Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, '6'lı masa aday gösterirse aday olurum'. Herkes korkak vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen. Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. 'Aday ol' dense aday olmayacaktım. Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam. Biz Ankara'da yaşayan ödediği vergilerden oy alıyoruz.

thumbs_b_c_fa127e0094a767177dd1beeeda86eb4c

"OPERASYON DENİLECEK BİR HAL YOK"

İYİ Parti seçmeni 23 ilçe 'Mansur Yavaş'la beraber girelim' demiş. Bu görüş kabul olmayınca zaten büyük çoğunluğu istifa etti. Milletvekili, il başkanı istifa etti. İlçe başkanlarının hemen hemen hepsi istifa etti. Birlikte çalışıyoruz şu anda. Operasyon denilecek bir hal yok, biz 'istifa edin' demedik. Ankara'da herkes birbirini tanır, bilirler. Benden memnunlar açıkçası. Onların benden şikayet edecekleri pozisyon yok. Beraber çalışıldı. Başarı varsa da beraber oldu."

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacakAnkara-İstanbul arası 80 dakika olacak
O ülkeyi karıştıran olay! Araçla Başkanlık Sarayı’na daldılarO ülkeyi karıştıran olay! Araçla Başkanlık Sarayı’na daldılar
Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Bakan Tunç yeni gelişmeyi canlı yayında duyurduEylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Bakan Tunç yeni gelişmeyi canlı yayında duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Faiz indirimi için ilk sinyali verdi

Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Faiz indirimi için ilk sinyali verdi

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Bakan Tunç yeni gelişmeyi canlı yayında duyurdu

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Bakan Tunç yeni gelişmeyi canlı yayında duyurdu

Arda Turan kendini efsane olarak gördüğü kulübü açıkladı! "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum ama..."

Arda Turan kendini efsane olarak gördüğü kulübü açıkladı! "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum ama..."

Ekrem İmamoğlu 'Bakanlık planı bugün açıkladı' diyerek duyurdu: 'Bu hepimizin baş belasıdır unutmayın'

Ekrem İmamoğlu 'Bakanlık planı bugün açıkladı' diyerek duyurdu: 'Bu hepimizin baş belasıdır unutmayın'

Yüzü tanınmayacak halde! Marmara Denizi'nde bulunan cesetle ilgili gerçek ortaya çıktı

Yüzü tanınmayacak halde! Marmara Denizi'nde bulunan cesetle ilgili gerçek ortaya çıktı

Yer: İzmir! Ortalık bir anda karıştı: Çiçekçiler de dahil oldu, yaralılar var

Yer: İzmir! Ortalık bir anda karıştı: Çiçekçiler de dahil oldu, yaralılar var

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.