Mansur Yavaş "Bu sözü açıkçası söylemedim" diyerek açıkladı: 'Seçim sonu birtakım gelişmeler olacak'

CHP'nin Ankara adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Öyle anlaşılıyor ki seçim sonu birtakım gelişmeler olacak. Kendi adıma ileriye yönelik olarak bir hesap yaparak bu sözü açıkçası söylemedim" diyen Yavaş, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili olarak ise cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin "Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları:

"SEÇİM SONU BİR TAKIM GELİŞMELER OLACAK"

Ankara'da 5 yıl boyunca hiçbir yerde benim fotoğrafımı görmediler. Sadece bir minibüs, bir şoför ve tek korumayla halk gördü, kabullendi. Olması gereken buydu. İkinci dönemi bir tamamlayalım ya da kazanalım. Kazanacağımızdan şüphem yok. Beni yarın hayatı nereye sürükler siyasette? Öyle anlaşılıyor ki seçim sonu birtakım gelişmeler olacak ortaya çıkan tabloya göre. Kendi adıma ileriye yönelik olarak bir hesap yaparak bu sözü açıkçası söylemedim.

"KAZANIRDIM ANKETLER ORTADA"

Ben kırgın falan değilim. Aday olmadı diye ben suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus'taki halde basın sorduğu zaman cevapladım. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, hadi çık gel aday ol demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş 'Sayın Yavaş'ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya' demiş. 1 gün önce beni arayıp teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz demesi lazımdır. Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, '6'lı masa aday gösterirse aday olurum'. Herkes korkak vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen. Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. 'Aday ol' dense aday olmayacaktım. Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam. Biz Ankara'da yaşayan ödediği vergilerden oy alıyoruz.

"OPERASYON DENİLECEK BİR HAL YOK"

İYİ Parti seçmeni 23 ilçe 'Mansur Yavaş'la beraber girelim' demiş. Bu görüş kabul olmayınca zaten büyük çoğunluğu istifa etti. Milletvekili, il başkanı istifa etti. İlçe başkanlarının hemen hemen hepsi istifa etti. Birlikte çalışıyoruz şu anda. Operasyon denilecek bir hal yok, biz 'istifa edin' demedik. Ankara'da herkes birbirini tanır, bilirler. Benden memnunlar açıkçası. Onların benden şikayet edecekleri pozisyon yok. Beraber çalışıldı. Başarı varsa da beraber oldu."

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