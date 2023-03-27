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Mansur Yavaş'tan 'Aşkın Olayım'lı video! O furya futboldan sonra şimdi de siyasette

27.03.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere yaklaşırken seçimlere ve siyasilere ilişkin sosyal medyada da pek çok paylaşım yapılıyor. Özellikle şarkıcı Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısının montajlandığı videolar dikkat çekiyor. Bu kez 'Aşkın Olayım'lı bir video da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Daha önce şarkı, futbolcu Icardi ile de gündeme gelmişti.

Mansur Yavaş'tan 'Aşkın Olayım'lı video! O furya futboldan sonra şimdi de siyasette

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala siyaset gündeminin yanı sıra sosyal medyada da hareketlilik sürüyor. Siyasilere ilişkin çok sayıda video paylaşılırken özellikle bazı siyasilerin konuşmalarının üzerine Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' adlı şarkısının montajlandığı videolar da dikkat çekiyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir video paylaştı. 'Aşkın Olayım' şarkılı furya daha önce futbolda gündeme gelmişti.

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'AŞKIN OLAYIM'LI VİDEO PAYLAŞTI

Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile dün akşam ‘Katılımın Yüzü, Gençliğin Sözü’ etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Söz konusu buluşmaya dair Yavaş, 'Mansur Yavaş 2023' hesabından bir paylaşım yaptı. Ancak paylaşımda, son dönemde Simge Sağın'ın gündemden düşmeyen şarkısı 'Aşkın Olayım' ile bir video olması dikkat çekti.

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Yavaş paylaştığı videoya "Katılımın Yüzü Gençliğin Sözü etkinliğimize İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener de eşlik etti. Birlikte geleceğimizin mimarlarını dinledik. Gençlerimiz en için büyük dileğimiz özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız." notunu ekledi.

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Daha önce şarkı, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuşmalarına da montajla eklenerek sosyal medyada gündem yaratmıştı.

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Mansur Yavaş Simge Sağın icardi

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