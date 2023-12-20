'İlle aday olmamı istiyorsa...' Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı! 'Hiçbir zaman korkmadım'

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken siyasiler arasındaki gerginlikler de devam ediyor. Son olarak İYİ Parti lideri Meral Akşener dün çok konuşulan açıklamalar yapmıştı. Akşener'in o zehir zemberek açıklamalarına Mansur Yavaş cephesinden ne cevap geleceği merak edilirken beklenen açıklama geldi.

Akşener "Dün bir aydınlanma yaşadım, sayın Erdoğan bilir. İmamoğlu da öğrenecek. Ben sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Çoluğu çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önünde polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Ama en ağır hakaretleri işiten ben oldum. Aynı şekilde Saraçhane'ye 2. kere gittim. Bugün sövenler, o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ama kazanana kadar ağzımı açmadım. O masaya götürdüm, masadan kovuldum. Ama ikisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) korkup, milletin isteğini kabul etmediler." ifadelerini kullanmıştı.

"KORKAKLIKLA SUÇLANMAK ZORUMA GİDİYOR

Akşener'in o sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan cevap geldi. Yavaş "Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu yordamı usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti başkanı aday ol diye çağırmıştır. Bu genel başkanın hadi çık ortaya demesiyle yapılabilecek bir şey değildir. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair çok söylemi oldu. Biz noter değiliz, altılı masa karar verecek deyip... Keşke bunu son ana bırakmadan bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu, belki de o zaman eğer ille benim aday olmamı istiyorsa o önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim ama açıkçası korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor." şeklinde konuştu.









