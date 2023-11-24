Mansur Yavaş'tan sonra bir de İmamoğlu'ndan Akşener teması! Ankara kulislerini hareketlendiren görüşme sonrası açıklama yaptı

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlerde iş birliği konusu gündemdeyken İBB ve ABB başkanlarının peş peşe İYİ Parti lideri Akşener ile görüşmesi dikkat çekti.

Bugün İmamoğlu ile Akşener telefonda görüştü. İmamoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz neticede beş yıl önce Millet İttifakı'nın belediye başkanı adayı olarak yola çıkmış ve seçimi kazanmıştık. Bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Hem mevcut gündeme dair düşüncelerimizi paylaştık. İletişime açık olduğumuzu kendileri de ifade etti. Böylesi bir dertleşme sohbetleşme için de kendilerine teşekkür ederim."

İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın Akşener'i ziyaret etmesine ilişkin "Mansur Yavaş başkanımızın da Meral Akşener'i ziyaret etmesi kadar da doğru ve güzel bir şey yok. Yakında biz de ziyaret yaparız" dedi.