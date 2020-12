Manu Kumar Jain doğruladı: Xiaomi Mi 10i resmen geliyor!

Xiaomi Mi 10i için söylentiler geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Yeni nesil Redmi Note 9 ailesini tanıtan Redmi, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 4G ve Redmi Note 9 Pro 5G'den oluşan akıllı telefonlarını sadece Çin'de satışa sunmuştu. Daha sonra Redmi Note 9 Pro 5G'nin Xiaomi Mi 10i adıyla tanıtılacağı iddia edilmişti. Görünüşe göre bu iddialar doğru çıktı. İddiaları doğrulayan kişi ise Xiaomi'nin en yetkili isimlerinden biri olan Manu Kumar Jain oldu.

Manu Kumar Jain, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla Xiaomi Mi 10i'nin tanıtılacağını resmen açıkladı. Jain, Hindistan için özel olarak tasarlanan Xiaomi Mi 10i'nin tanıtım tarihi için ise 5 Ocak 2021'i işaret etti. Buna göre Mi 10i, yeni yılın ilk günlerinde, Hindistan'da düzenlenecek etkinlik ile birlikte sahneye çıkacak.

