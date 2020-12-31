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Manu Kumar Jain doğruladı: Xiaomi Mi 10i resmen geliyor!

31.12.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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Manu Kumar Jain doğruladı: Xiaomi Mi 10i resmen geliyor!

Xiaomi Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain, Xiaomi Mi 10i için Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Manu Kumar Jain, paylaşım ile birlikte Redmi Note 9 Pro 5G'nin global versiyonu olacağı söylenen Xiaomi Mi 10i'nin tanıtım tarihini de açıkladı.

Xiaomi Mi 10i için söylentiler geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Yeni nesil Redmi Note 9 ailesini tanıtan Redmi, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 4G ve Redmi Note 9 Pro 5G'den oluşan akıllı telefonlarını sadece Çin'de satışa sunmuştu. Daha sonra Redmi Note 9 Pro 5G'nin Xiaomi Mi 10i adıyla tanıtılacağı iddia edilmişti. Görünüşe göre bu iddialar doğru çıktı. İddiaları doğrulayan kişi ise Xiaomi'nin en yetkili isimlerinden biri olan Manu Kumar Jain oldu.

İŞTE XİAOMİ Mİ 10İ'NİN TANITIM TARİHİ

Manu Kumar Jain, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla Xiaomi Mi 10i'nin tanıtılacağını resmen açıkladı. Jain, Hindistan için özel olarak tasarlanan Xiaomi Mi 10i'nin tanıtım tarihi için ise 5 Ocak 2021'i işaret etti. Buna göre Mi 10i, yeni yılın ilk günlerinde, Hindistan'da düzenlenecek etkinlik ile birlikte sahneye çıkacak.

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XİAOMİ Mİ 10İ ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Mi 10i'nin özelliklerinin Redmi Note 9 Pro 5G ile aynı olacağı tahmin ediliyor. Buna göre Android işletim sistemli telefon, 6,67 inç IPS LCD bir ekrana, Snapdragon 750G işlemcisine ve 33W kablolu hızlı şarj destekli 4,820 mAh değerinde bir pile sahip olacak. Tabii telefonun son hali, Hindistan'a özel olacağı için bazı değişikliklerle gelebilir. Yani Xiaomi'nin bir sürpriz yapma ihtimali var.

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