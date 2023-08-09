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    4. Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Korkunç kazaya tanıklık etmek zorunda kaldılar

    Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Korkunç kazaya tanıklık etmek zorunda kaldılar

    09.08.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan’da turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir şelalenin başında korkunç bir kaza yaşandı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü ve bir yolcu şelalenin bulunduğu uçurumdan aşağıya yuvarlanan arabasında mahsur kaldı. Olaya tanık olan bir kişi sürücüyü ve yolcuyu kurtarmak için hiç düşünmeden suya atladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin popüler manzara izleme noktalarından biri olan Lodhiya Kund şelalesinde korkunç bir kaza yaşandı. Kontrolünü kaybeden kırmızı bir araç suya düştü. Çevrede bulunanların korku dolu bakışları ve çığlık sesleri arasında araba kayalara çarparak uçurumdan düştü. Aracın içinde bulunan baba ve kızı arabanın içinde mahsur kaldı. Sumit Matthew isimli bir adam kahramanca suya atlayarak babası ve kızını kurtarmayı başardı.

    MUCİZEVİ KURTULUŞ

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    Araçtan çıkartılan baba ve kızı tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin olarak herhangi bir yaralanma bildirilmezken polis olaya dair soruşturma başlattığını duyurdu.

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    Hindistan

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