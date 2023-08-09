Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Korkunç kazaya tanıklık etmek zorunda kaldılar

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin popüler manzara izleme noktalarından biri olan Lodhiya Kund şelalesinde korkunç bir kaza yaşandı. Kontrolünü kaybeden kırmızı bir araç suya düştü. Çevrede bulunanların korku dolu bakışları ve çığlık sesleri arasında araba kayalara çarparak uçurumdan düştü. Aracın içinde bulunan baba ve kızı arabanın içinde mahsur kaldı. Sumit Matthew isimli bir adam kahramanca suya atlayarak babası ve kızını kurtarmayı başardı.

MUCİZEVİ KURTULUŞ

Araçtan çıkartılan baba ve kızı tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin olarak herhangi bir yaralanma bildirilmezken polis olaya dair soruşturma başlattığını duyurdu.