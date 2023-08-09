Nefesleri kesen anlar kamerada! Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada bir anda dalgalara kapıldı

İngiltere’nin Devon bölgesinde denizin kıyısındaki bir taş iskelenin rampasında oyun oynayan kız yukarı çıkmaya çalıştığı anda dalganın çarpmasıyla sürüklendi. Yükselen dalgalar genç kızı önce yukarı doğru fırlattı ve ardından iskelenin duvarına çarpmasına neden oldu. Genç kız metal bariyerlere tutunmaya çalışırken arkadaşları da büyük bir panik içinde ona yardım etmeye çalıştı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN MÜDAHALE GELDİ

İskelenin diğer ucunda bulunan görgü tanıkları bölgede acil durumlar için kullanılan bir can simidini genç kıza attı. Görgü tanıklarının müdahalesi sayesinde can simidine tutanan genç kız kıyıya çekilerek kurtarıldı. Yetkililer olayda kimsenin yaralanmadığını ve genç kızın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.