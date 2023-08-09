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    4. Nefesleri kesen anlar kamerada! Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada bir anda dalgalara kapıldı

    Nefesleri kesen anlar kamerada! Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada bir anda dalgalara kapıldı

    09.08.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Devon bölgesinde genç bir kız arkadaşlarıyla deniz kenarında oyun oynadığı sırada bir anda dalgaların hedefi oldu. Üç arkadaşıyla denizin hemen kıyısında bulunan bir iskelenin üzerine çıkan genç kız şiddetli dalganın vurmasıyla dengesini kaybederek suda sürüklenmeye başladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    İngiltere’nin Devon bölgesinde denizin kıyısındaki bir taş iskelenin rampasında oyun oynayan kız yukarı çıkmaya çalıştığı anda dalganın çarpmasıyla sürüklendi. Yükselen dalgalar genç kızı önce yukarı doğru fırlattı ve ardından iskelenin duvarına çarpmasına neden oldu. Genç kız metal bariyerlere tutunmaya çalışırken arkadaşları da büyük bir panik içinde ona yardım etmeye çalıştı.

    GÖRGÜ TANIKLARINDAN MÜDAHALE GELDİ

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    İskelenin diğer ucunda bulunan görgü tanıkları bölgede acil durumlar için kullanılan bir can simidini genç kıza attı. Görgü tanıklarının müdahalesi sayesinde can simidine tutanan genç kız kıyıya çekilerek kurtarıldı. Yetkililer olayda kimsenin yaralanmadığını ve genç kızın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere deniz dalga

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