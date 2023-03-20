Mardin’de kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırı: 2 kişi öldü, yoldan geçen bir kadın ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, Mardin'deki silahlı saldırı akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca başka bir araçla yaklaşan saldırganlar araçtan inerek ateş açtı. Saldırganlar geldikleri araçla kaçtı.

YOLDAN GEÇEN KADIN AĞIR YARALANDI

Olayda hafif ticari araçta bulunan Seyfettin S. (30) ve Lütfullah S.n (34) hayatını kaybederken, saldırı anında karşıdan karşıya geçen G.K. (33) adlı kadın da ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Seyfettin ve Lütfullah Solhan'ın cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Saldırıda hayatını kaybeden Seyfettin S. ve Lütfullah S.'nin ilçedeki bir kargo şubesinin sahipleri, yaralanan G.K. isimli kadının da şubenin çalışanı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın içerisinden çıkan şüphelilerin silahla ateş açarak, tekrar araca binip hızla uzaklaştıkları görülüyor. (DHA-İHA)



