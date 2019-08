Margot Robbie’li Birds of Prey'e John Wick desteği

"Birds of Prey" (ya da tam adıyla Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)"in) filminin hikayesi genç bir kızı kötü bir mafya babasının elinden kurtarmak üzerine olan bir görevi odağına alacak. Cloverfield serisinden tanıdığımız Mary Elizabeth Winstead'in hayat verdiği, Gotham şehrinde suçla savaşan bir kanun savaşçısı olan Helena Bertinelli, namı diğer The Huntress ve Jurnee Smollett-Bell'in hayat verdiği, suçla savaşan bir aileden gelen yakın dövüş ustası Dinah Laurel, namı diğer Black Canary'nin, Margot Robbie'nin hayat verdiği Harley Quinn'le birleşerek oluşturduğu kadın kahraman ekibi, Black Mask, gerçek ismiyle ise Roman Sionis'e karşı mücadele edecek. Kadın kahramanlar, Grey’s Anatomy, Veep ve Happyland gibi yapımlarda birkaç kere görünen genç yıldız Ella Jay Basco'nun canlandırdığı Cassandra Cain'i korumaya çalışacaklar.

Aksiyon severlerin tam not verdiği John Wick serisinin yönetmeni Chad Stahelski, Margot Robbie'li Birds of Prey filmini denetleyecek. DC Comics evreninin kadın anti kahramanlarını bir araya toplayan uyarlamada, Stahelski yeni aksiyon sahneleri tasarlayacak. Yönetmenin dublör firması 87 Eleven da en başından beri filmin prodüksiyonuna dahildi.

Altın Küre ödüllü Ewan McGregor'un hayat vereceği Black Mask; False Face Society isimli çetenin lideri olarak Gotham'ın ünlü mafya babalarından biri. Genç yaşta zengin ebeveynlerini öldürerek onların servetine konan karakter, kötü bir iş adamı olduğu için bütün mal varlığını kaybetmiş ve bunun sorumlusu olarak da çevresindeki herkesi suçlamıştı. Bruce Wayne ve ailesine karşı açgözlü bir kin güttüğü de çizgi romanlardan bildiğimiz bir detay... Filmin kadrosunda komedyen Ali Wong ve Chris Messina da yer alıyor. Messina, mafya babası Carmine Falcone'un için çalışan, Falcone'un emekli olduktan sonra Penguen olarak tanınan Oswald Cobblepot ile ittifak kuran seri katil ve tetikçi Victor Zsasz karakterini canlandıracak.

Yönetmenlğini Cathy Yan'ın üstlendiği "Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" filminin senarist koltuğuna Bumblebee, Shut In, Unforgettable gibi filmleriyle tanıdığımız Christina Hodson geçiyor.

Merakla beklenen "Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)" 7 Şubat 2020'de ülkemizde vizyona girecek.