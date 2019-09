Harley Quinn’i DC’nin diğer kadın kahramanlarıyla bir araya getiren Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) filminin posteri gün yüzüne çıktı. Yönetmenlğini Cathy Yan'ın üstlendiği "Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" filminin senaryosu Bumblebee, Shut In, Unforgettable gibi filmleriyle tanıdığımız Christina Hodson’un kaleminden çıktı.

"Birds of Prey" (ya da tam adıyla Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)"in) filminin hikayesi genç bir kızı kötü bir mafya babasının elinden kurtarmak üzerine olan bir görevi odağına alacak. Cloverfield serisinden tanıdığımız Mary Elizabeth Winstead'in hayat verdiği, Gotham şehrinde suçla savaşan bir kanun savaşçısı olan Helena Bertinelli, namı diğer The Huntress ve Jurnee Smollett-Bell'in hayat verdiği, suçla savaşan bir aileden gelen yakın dövüş ustası Dinah Laurel, namı diğer Black Canary'nin, Margot Robbie'nin hayat verdiği Harley Quinn'le birleşerek oluşturduğu kadın kahraman ekibi, Black Mask, gerçek ismiyle ise Roman Sionis'e karşı mücadele edecek. Kadın kahramanlar, Grey’s Anatomy, Veep ve Happyland gibi yapımlarda birkaç kere görünen genç yıldız Ella Jay Basco'nun canlandırdığı Cassandra Cain'i korumaya çalışacaklar.

Merakla beklenen "Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)" 7 Şubat 2020'de ülkemizde vizyona girecek.