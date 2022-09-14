HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

14.09.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir video, marketteki akıllara durgunluk veren barkod oyununa dikkat çekti. Videoda yer alan bilgilere göre markete müşteri olarak gelen bazı kişiler marketteki bir ürünün barkodunun üstüne evde kestiği daha ucuz bir ürünün barkodunu yapıştırarak kasadan geçirmeye çalıştı. Sosyal medyada çokça paylaşılan videoda, olayı kasiyerin fark ettiği ve kasiyere sonrasında ödül verildiği belirtildi.

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Bir markette kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Videoya göre markette, bir müşterinin gerçekleştirdiği akılalmaz barkod oyunu ortaya çıkarıldı. İşte sosyal medyada "yeni bir hırsızlık metodu" olarak anlatılan olayın detayları...

r1

Market çalışanı tarafından kaydedilen görüntülerde, iddiaya göre bir müşteri evde hazırladığı ve ucuz ürünlerden kestiği bir barkodu alıp fark edilmeyecek şekilde marketteki ürünün barkodunun üzerine yapıştırdı. Videoda, bu yöntemle 100 liralık ürünün 2,75'e satın alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

r3

KASİYER FARK ETTİ

Söz konusu olayı, markette çalışan bir kasiyer fark etti. Market çalışanları tarafından müdahale edilmesinin ardından, olayı gerçekleştiren kişinin kendisi bu olayı gerçekleştirmemiş gibi umursamaz davrandığı aktarıldı.

r4

KASİYERE ÖDÜL

Görüntülerde, bu olayı yakalayan kasiyere de reçelin fiyatı olan 100 TL'nin ödül olarak verildiği belirtildi.

r5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanedeki bıçaklı saldırıdan acı haber! Bakan Koca, "son derece üzgünüm" diyerek duyurduHastanedeki bıçaklı saldırıdan acı haber! Bakan Koca, "son derece üzgünüm" diyerek duyurdu
Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?
Okulda dansözlü eğlence gündem olmuştu! Müdürden flaş hamleOkulda dansözlü eğlence gündem olmuştu! Müdürden flaş hamle
Anahtar Kelimeler:
market barkod
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Icardi daha maça çıkmadan krize sebep oldu! Taraftarlar isyan ediyor

Icardi daha maça çıkmadan krize sebep oldu! Taraftarlar isyan ediyor

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak

Canlı yayına çıkacağını duyunca kurşunladılar

Canlı yayına çıkacağını duyunca kurşunladılar

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı! İşte ucuz sosyal konut projesine ilk günkü başvuru sayısı

Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı! İşte ucuz sosyal konut projesine ilk günkü başvuru sayısı

İlginizi Çekebilir

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.