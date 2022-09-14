Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Bir markette kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Videoya göre markette, bir müşterinin gerçekleştirdiği akılalmaz barkod oyunu ortaya çıkarıldı. İşte sosyal medyada "yeni bir hırsızlık metodu" olarak anlatılan olayın detayları...

Market çalışanı tarafından kaydedilen görüntülerde, iddiaya göre bir müşteri evde hazırladığı ve ucuz ürünlerden kestiği bir barkodu alıp fark edilmeyecek şekilde marketteki ürünün barkodunun üzerine yapıştırdı. Videoda, bu yöntemle 100 liralık ürünün 2,75'e satın alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

KASİYER FARK ETTİ

Söz konusu olayı, markette çalışan bir kasiyer fark etti. Market çalışanları tarafından müdahale edilmesinin ardından, olayı gerçekleştiren kişinin kendisi bu olayı gerçekleştirmemiş gibi umursamaz davrandığı aktarıldı.

KASİYERE ÖDÜL

Görüntülerde, bu olayı yakalayan kasiyere de reçelin fiyatı olan 100 TL'nin ödül olarak verildiği belirtildi.



