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Marketten yumurta alıp evine geldi! Kutuyu açtığında yumurtalardan bıldırcın çıktı

24.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Piaui kentinde ismi açıklanmayan bir müşteri marketten yumruta satın aldı. Plastik bir karton içinde satılan 30 tane yumurtanın kapağı açıldığında ise dört bıldırcın yumurtadan çıktı. O anlar süpermarket müdürü Fabio Gomes tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede popüler olmayı başardı.

Brezilya’nın kuzeydoğusunda bulunan Piaui eyaletindeki bir süpermarkette ilginç anlar kaydedildi. Bir müşteri tarafından satın alınan yumurtalar içinden garip sesler çıktığı gerekçesiyle süpermarkete iade edildi. Süpermarket müdürü Fabio Gomes içinde 30 yumurta bulunan kutuyu açtığında ise garip bir manzarayla karşılaştı. Gomes tarafından sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde karton kutuyu açtığında yumurtalardan dört bıldırcın yavrusunun çıktığı görüldü. Dört bıldırcından ikisi yumurtadan çıktıktan iki dakika sonra öldü, diğer ikisi de ertesi gün süpermarket sahibi onları yumurta tedarikçisine teslim ettikten sonra öldü.

“DOĞMASINA ÇOK ŞAŞIRDIK”

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Yumurtalardan bıldırcın çıkmasına bir hayli şaşırdıklarını dile getiren Gomes, “Bıldırcınların doğmasına çok şaşırdık. Tedarikçiler de duruma çok şaşırdı. Onlara söylediğim ve durumu videoyla gösterdiğim için inandılar. Bu yumurtaların bu şekilde olmasına gerçekten inanamadık” dedi.

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yumurta bıldırcın

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