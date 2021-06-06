HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmara'da (deniz salyası) müsilaj sorunu! Bakan Kurum, bugün acil eylem planını açıklayacak

Marmara'da (deniz salyası) müsilaj sorunu! Bakan Kurum, bugün acil eylem planını açıklayacak

06.06.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde aylardır etkisini gösteren (deniz salyası) müsilaj sorunuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün acil eylem planını açıklayacak.

Marmara'da (deniz salyası) müsilaj sorunu! Bakan Kurum, bugün acil eylem planını açıklayacak

Marmara Denizi’nde aylardır etkisini gösteren (deniz salyası) müsilaj, deniz ortamındaki mikroorganizmaların aşırı artış göstererek ortama salgıladıkları organik bileşikler sonucunda oluşuyor. Deniz altındaki hayatı olumsuz etkileyen müsilaj, Karadeniz’i bile tehdit ediyor.

ACİL EYLEM PLANINI AÇIKLAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj sorunuyla ilgili olarak bugün BİLİM-2 Marmara Araştırma Gemisi'nde yapılan çalışmaları inceleyecek, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenecek "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılacak ve acil eylem planını açıklayacak.

MÜSİLAJDAN KURUTULUŞ REÇETESİ

Hürriyet'in haberine göre İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, müsilajdan kurtulmanın mümkün olduğunu belirterek deniz sıyırıcıları 7/24 çalışmalı, toplanan müsilaj tesislerde arıtımalı, müsilajı yiyecek bakteri türleri kullanılmalı, Marmara'ya akan kirli atık sular önlenmeli diyerek kurutuluş reçetesini açıkladı.

YÖK, AKADEMİSYENLERLE 'MÜSİLAJ' SORUNUNU GÖRÜŞECEK

Öte yandan Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin ilgili fakültelerin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile bir araya geleceklerini açıkladı.

Saraç yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin, üniversitelerimizde ilgili akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil önlemleri değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere, ilgili fakültelerimizin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile önümüzdeki hafta içi Yükseköğretim Kurulunda bir araya geleceğiz. Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam edeceğiz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!
Fabrikada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildiFabrikada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!

Deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.