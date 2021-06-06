Marmara'da (deniz salyası) müsilaj sorunu! Bakan Kurum, bugün acil eylem planını açıklayacak

Öte yandan Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin ilgili fakültelerin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile bir araya geleceklerini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj sorunuyla ilgili olarak bugün BİLİM-2 Marmara Araştırma Gemisi'nde yapılan çalışmaları inceleyecek, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenecek "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılacak ve acil eylem planını açıklayacak.

Saraç yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin, üniversitelerimizde ilgili akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil önlemleri değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere, ilgili fakültelerimizin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile önümüzdeki hafta içi Yükseköğretim Kurulunda bir araya geleceğiz. Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam edeceğiz."



