Mars aracı Perseverance, sürpriz bir keşif yaptı!

2021 yılı birçok olaya sahne oldu ve bu olaylardan en önemlisi belki de Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indirilmesiydi. 2021'in Şubat ayında Mars'taki Jezero Krateri'ne inen Perseverance, böylece bünyesindeki çok özel enstrümanlarla birlikte Mars misyonuna başladı. Şimdi ise Perseverance'ın beklenmedik bir keşif yaptığı aktarıldı.

PERSEVERANCE'TAN ESKİ KAYALAR KEŞFİ

BBC'nin haberine göre, NASA'nın Mars gezgini Perseverance, krater iniş alanındaki muhtemelen en eski kayaların nasıl oluştuğunu keşfetti. Kraterdeki kayaların volkanik kökenli, belki de bazı eski lav akıntılarının ürünü olduğu söyleniyor.

"ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"

Bu keşif, görev için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Çünkü bu, kayaların örnekleri önümüzdeki on yılda Dünya'ya geri gönderildiğinde tarihlenebilecekleri anlamına geliyor.

Bu, yalnızca iniş yerinin değil, genel olarak Mars'ın ve Güneş Sistemi'nin tarihine ilişkin yeni bilgiler öğrenmemizi sağlayacak.

Perseverance'a biri "Fractured Rough", diğeri "Séítah" olarak adlandırılan iki geniş alanı incelemesi için komut verildi. Bilim insanlarının "Séítah" hakkındaki ilk görüşü, kayalarının tortul kökenli olduğuydu. Yani, suda veya rüzgarda biriken mineral parçacıklarının sıkıştırılmış birikimiydi.

ŞOK YAŞADILAR

Ancak Perseverance, sondaj yapmaya ve jeokimyasını ayrıntılı olarak incelemeye başladığında görev ekibi bir şok yaşadı. Çünkü cihazlar, mineral piroksen tarafından sarılmış ve çevrelenmiş çok sayıda olivin kristali tespit etti.

Olivin kristali, magmada ilk önce kristalleşen yapı olarak biliniyor. Bu da kayaların kökeninin volkanik olduğunu gösteriyor.

Bu örneklerin Dünya'ya getirilmesinin, uzun yıllar sürecek bilimsel araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülüyor.

