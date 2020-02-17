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Martin Freeman itiraf etti: İki kez tokat attım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

Martin Freeman, The Times'a konuştu ve geçmişte çocuklarına birkaç kez tokat attığını, onlara 'Küçük pislikler' diye seslendiğini itiraf etti.

Martin Freeman itiraf etti: İki kez tokat attım

Sherlock dizisiyle hayran kitlesini artıran ünlü oyuncu Martin Freeman, The Times gazetesine verdiği röportajda, çocuklarına şiddet uyguladığını itiraf etti. 48 yaşındaki Freeman’ın Amanda Abbington’dan 11 ve 14 yaşlarında iki çocuğu var.

Freeman açıklamasında şunları söyledi: “Muhtemelen iki kez tokat attım, ama onlara ikiden fazla ‘Küçük pislikler’ dedim. Bunu yapmamam gerektiğini biliyorum, ama ebeveynlikte her şeyin nasıl muhteşem olması gerektiğine dair çok fazla tasvir var, bu da insanlara kötü hissettiriyor."

Çocuklarına dair “mantıklı gerekçe bulmakta” zorlandığında ya da “tahammülsüz” hissettiğinde veya “sabrı taştığında” azarladığını da sözlerine ekleyerek “Açıkçası çocuklarına vurmamak iyi bir fikir” dedi.

Öte yandan Freeman’ın yeni projesinde ebeveynliği öfkeli bir babayı oynadığı yeni durum komedisi Breeders 12 Mart’ta seyirciyle buluşacak. (Sözcü)

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