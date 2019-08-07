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Marvel Başkanı Kevin Feige açıkladı: Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 07.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

Marvel evreninde Yenilmezler'i alt ederek insanlığın yarısını yok eden Thanos'un durdurulamaz olmadığını söyleyen Marvel Başkanı Kevin Feige, Thanos'u Avengers ekibinden tek bir süper kahramanın yok etmeye gücünün yeteceğini açıkladı.

Marvel Başkanı Kevin Feige açıkladı: Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

Marvel patronu hangi Avengers: Endgame karakterinin tek başına Thanos’u alt edebileceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Feige, Avengers: Endgame’de bir karakter Thanos’la karşı karşıya gelseydi filmin çok daha basit bir şekilde sona erebileceğini söyledi.

Scarlett Witch, Endgame’de yeniden ortaya çıkmasının ardından ordusunun desteğini alan Thanos’u alt etmek için tüm gücünü kullandı.

scarlet_witch

ComicBook’ta yer alan habere göre Feige, "Eğer Thanos ordusunu çağırmasaydı Scarlet Witch’in onu alt edeceğini iddia ediyorum. Olay bitmişti" diye konuştu.

Feige ayrıca süper kahraman dostlarıyla karşılaştırıldığında Scarlet Witch’in "Muhtemelen gücünün üst seviyelerine yakın" olduğunu söyledi.

Scarlet Witch online yayın platformu Disney+’ta yayımlanacak Marvel dizilerinden WandaVision’ın odağında yer alacak. Dizide Captain Marvel karakteri Monica Dambeau’nun yetişkin halinin yer alacağı da Comic Con'da duyurulmuştu.

Olsen ayrıca devam filmi Doctor Strange and the Multiverse of Madness’ta, Benedict Cumberbatch’la birlikte başrolde yer alacak.

Sonsuzluk Savaşı’nda Thanos’un (Josh Brolin) Mind Stone’u elde etmek için Vision’ı (Paul Bettany) öldürmesinin ardından, asıl adı Wanda Maximoff olan Scarlet Witch, Thanos’un peşinden gitmiş ancak Mad Titan’ın yıkıcı parmak şıklatmasıyla yok olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
thanos Avengers: Endgame Marvel

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