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Marvel’den, Lady Gaga hamlesi! Emma Frost karakteri ünlü şarkıcıya teklif edildi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Bir süredir kulislerde dolanan Marvel’in Lady Gaga’yı MCU’ya katma isteği artık daha yüksek sesle dillendiriliyor. İddialara göre; Marvel, Lady Gaga’nın X-Men karakteri Emma Frost Olarak MCU'ya katılmasını istiyor.

Marvel’den, Lady Gaga hamlesi! Emma Frost karakteri ünlü şarkıcıya teklif edildi

Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga, adım adım Marvel’e doğru ilerliyor. Söylentilere göre Marvel, A Star is Born filmindeki başarısından sonra Lady Gaga’yı mercek altına almış. Marvel, Lady Gaga'nın, Beyaz Kraliçe olarak da bilinen Emma Frost'u canlandırmasını istiyor. Karakter, daha önce 2011 yapımı X-Men: First Class filminde January Jones tarafından canlandırılmıştı

gaga-frost

Daha önce Marvel oyuncu kadrosuyla ilgili duyuruları sıklıkla paylaşan ve bu paylaşımların birçoğu gerçeğe dönüşen, hayranların sevdiği dedikodu sitesi We Got This Covered, Marvel Studios'un, X-Men serisi Marvel Sinematik Evreni'ne katıldığında, Lady Gaga'ya çalışmaya istekli olduğunu iddia ediyor.

Gerçek adı Stefani Germanotta olan Gaga, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra film ve televizyondaki çalışmalarıyla da pek çok beğeni topladı. 2016'da American Horror Story: Hotel'deki rolüyle Altın Küre ödülü kazandı ve 2018 yapımı A Star is Born filmindeki performansı şarkıcıya En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandırdı.


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