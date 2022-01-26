Marvel’in kötü karakterine benzemek için sayısız operasyon geçirdi! Son hali herkesi ürküttü

Venezuela’da yaşayan bir dövme sanatçısı, Kaptan Amerika çizgi romanındaki kurgusal karakter Red Skull’a benzemek için operasyonlar geçirdi. Çocukluğundan beri sper kahramanlara ilgi duyduğunu ve farklı görünmek istediğini belirten Rodriguez, “Çocukluğumdan beri farklı olan her şeyi sevdim. Marvel Evreni’ne her zaman yakın bir ilgi duydum. Kendimi küçüklüğümden beri gerçekten hayran olduğum bu harika çizgi roman karakterine dönüştürmek istedim. Kendimle iyi hissediyorum, önemli olan bu” dedi.

DEĞİŞİM SÜRECİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Red Skull karakteri ilk olarak 1947 yılında Marvel kahramanı Kaptan Amerika’nın baş düşmanı olarak ortaya çıktı. 2011 yapımı Captain America: The First Avenger filminde Hugo Weaving karakteri canlandırırken, 2018 yılında Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame 2019 filmlerinde Ross Marquand karakteri seslendirmişti. Çocukluğundan beri Red Skull karakterine hayran olduğunu dile getiren Rodriguez yıllar içindeki vücut modifikasyonlarını hayranlarıyla paylaştı.

İLK OLARAK DÖVMELERLE BAŞLADI

Kendisi de bir dövme sanatçısı olan Rodriguez değişim sürecine göz bebeklerine siyah mürekkebi enjekte ettirerek başladı. Sonrasında burnunun bir kısmını aldırdı ve kulak memelerinin kesilmesi için ağrılı bir ameliyat geçirdi. 2012 yılında tamamen değişmeye karar vererek dilini çatallı bir görünüme kavuşturdu. Son adımda ise cildinin altına implantlar yerleştirilmesini sağlayarak boynuz görüntüsünü elde etti. İşlemlerin aşamalı olduğunu ve beklediğinden daha uzun sürdüğünü belirten Rodriguez, daha fazla prosedür yaptırmayı planladığını ifade etti.



