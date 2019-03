Masa başında çalışanların dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Ofis çalışanları için egzersiz önerileri...

GEÇMEYEN AĞRILARINIZ VARSA VAKİT KAYBETMEDEN DOKTORA BAŞVURUN

Tüm bu koruyucu tedbirler ve yapılan egzersizlere rağmen sırt ve boyun ağrılarınız geçmiyorsa, fark edilebilir postür bozuklukları gelişmeye başladıysa mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor. Belden bacağa yayılan ağrıların bel fıtığı, boyundan kola ve ele yayılan ağrıların ise boyun fıtığı olabileceğini akılda tutulmalıdır. Bu durumlarda hastalığın şiddetine göre ilaç tedavisi, fizik tedavi ya da cerrahi tedavi uygulanarak rahatlama sağlanmaktadır.

OFİS ÇALIŞANLARI İÇİN 10 ÖNEMLİ EGZERSİZ

• Pektoral Germe: Ellerinizi başınızın arkasında kenetleyin. Kalçanızı hafifçe öne eğip, göğsünüzü ileri doğru itin. Bu pozisyonda dirsekleriniz geriye çekerek göğsünüzü gerin. 20 saniye boyunca gerip bırakın. İki kez yapıp, her saatte bir kez tekrar edin.

• Tripceps (kol kası) kuvvetlendirme: Sandalyenizin kollarından tutarak, öne doğru çömelip kalkın. 15 saniye bekleyin. Hareketi beş kez tekrarlayın.

• Omuz Kuvvetlendirme: Ağırlığı 1.5 kilodan fazla olmayan dosya, kitap ya da su şişesi ile kolunuzu dirsek düzken baş üzerine indirip kaldırın. Hareketi 10 kez tekrarlayın.

• Kalça Germe: Oturken ayaklarınızı üst üste koyup uzatın. Ellerinizi kenetleyip ileriye doğru uzanın. 20 saniye bekleyip, gevşeyin. Her saat için 2-3 tekrar yapın.

• Core Gücü: Core (karın-bel merkez kas gurubu) kuvvetlendirmek için sandalyenizin ön kısmında oturun. Bacaklarınızı sırasıyla kaldırın. Bel ve kalçada öne arkaya eğilme olmamasına dikkat edin. Her bacak için 8 kez yapın ve günde iki kez tekrarlayın.

• El bileği: El bileğinizi saat yönünde ve tersi yönde 10 kez çevirin. Karpal tünel sendromu gibi rahatsızlıklara önlem alın.

• Latissimus( kanat kası) germe: Avuç içi yukarıyı gösterecek şekilde, ellerinizi başınızın üzerinde birleştirin. Sağ tarafınıza eğilip 20 saniye kadar bekleyin. Diğer taraf içinde tekrar edin. 30 dakikada bir yapabilirsiniz.

• Sırt-bel germe: Ellerinizi çapraz omuzlarda tutun. Derin bir nefes alarak sandalyeden kalkmadan başınızdan yukarıya uzanmaya çalışın. Nefesinizi verirken gevşeyin. Hareketi beş kez tekrarlayın.

• Üst kol kası kuvvetlendirme: Ofiste bulacağınız bir ağırlık ile( su şisesi gibi) çalışırken, ya da telefonla konuşurken diğer kolunuzu büküp açın. Her kol için 20 tekrar yapın.

• Boyun hareketleri: Boynunuzun hafifçe gerildiğini hissedecek kadar; saga, sola, aşağıya ve yukarıya doğru çevirin her yön için 5 saniye bekleyip diğer yöne geçin. Hareketi günde iki kez tekrarlayın.