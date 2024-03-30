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MASAK inceleme başlatmıştı! Fenomenlere ait 92 milyar liralık mal varlığına el konuldu! 'Verilen mesaj çok büyüktü'

30.03.2024 15:44
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Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat'ın mal varlıklarına el konulmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle birlikte diğer sosyal medya fenomenleri hakkında da soruşturma başlatıldı. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucu fenomenlere ait tam tamına 92 milyar liralık mal varlığına el konuldu.

Lüks ve gösterişli yaşamlarıyla dikkatleri çeken ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturması büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hâlâ cezaevinde. Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözler diğer sosyal medya fenomenlerine de çevrildi.

dilan enginm

Dilan Polat'ın geçmiş dönemde "Fenomenlerin Rönesans Tablosu" ifadesiyle paylaştığı karede yer alan tüm isimlere dair MASAK tarafından inceleme başlatıldı ve birçok kişinin mal varlığına el konuldu.

fenomenler

'92 MİLYAR LİRA...'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MASAK incelemesinden sonra bazı fenomenlerin toplamda 92 milyar liralık mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Yerlikaya, "bizim insanımıza eziyet edip, malından mülkünden haksız yere el koyduğu ve biz bunu çökerttik adalete teslim ettik. Anahtarını onlardan aldıysak, biz de bunu kahraman polisimize trafik devriyesi yapalım dedik" ifadelerini kullandı.

ali yerlikaya

'HAYDAN GELMİŞ HUYA GİDİYOR'

Yerlikaya, “Fenomenler vardı nerede şimdi? Bizim kimsenin malında mülkünde onu da nasıl değerlendirdiği bunla bir derdimiz yok. Ama bir şikayet var ve MASAK bunları inceledi ve haydan gelmiş huya gidiyor diyorsa dur diyoruz biz. İnceliyoruz savcımıza arz ediyoruz. Savcımızda mahkemeye iletiyor. Mahkeme de gelin bu şekilde diyor. Toplamda da Türkiye’de 92 milyar liralık mal varlığına MASAK raporundan sonra mahkeme el koydu. Bu araçları biz kimden aldık? 421 organize suç örgütünün taşınır taşınmaz mal varlığı hakkında İstanbul Emniyetimiz savcılığa, savcılıkta ilgili mahkemeye müracaat etti. Mahkeme de dedi ki biz bu müracaatı yerinde gördük.

dilan polat araba

"ARABASI VARSA ONUN DA ANAHTARINI ALIRIZ"

Bu taşınır araçları İstanbul Emniyetine Tahsis ettik. İstanbul Emniyetine tahsis edildikten sonra bende dedim ki bizim insanımıza eziyet edip, malından mülkünden haksız yere el koyduğu ve biz bunu çökerttik adalete teslim ettik. Anahtarını onlardan aldıysak, biz de bunu kahraman polisimize trafik devriyesi yapalım dedik. Bu sadece İstanbul'a değil dünyada da yazılı basına ve sosyal medya da çıktı. Verilen mesaj çok büyüktü. İster bu ülkeden gel, ister başka ülkeden ol. İster yerel, ister ulusal olsun. Eğer organize suç örgütü iseniz biz eninde sonunda size diz çöktürürüz. Adalete teslim ederiz. Varsa arabanız onun da anahtarını alırız ve polisimize devriye arabası yaparız” dedi.

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(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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