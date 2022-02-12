Maske Kimsin Sen'de Geyik, Aslan ve Unicorn kim çıktı? Maske Kimsin Sen Geyik, Unicorn ve Aslan belli oldu mu?

FOX TV'de ekrana gelen ve Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ile Doğu Demirkol'un jüri koltuğunda oturduğu Maske Kimsin Sen, bugün final yapıyor. Yarışmacıların maske takarak kimliğini gizlediği programda Aslan, Geyik ve Unicorn gibi isimlerin kim olduğu sorgulanıyor. Peki Maske Kimsin Sen'de Geyik, Unicorn ve Aslan kim çıktı?

MASKE KİMSİN SEN'DE GEYİK KİM ÇIKTI?

Sezona iddialı bir giriş yapmış olan Maske Kimsin Sen’de final şoku yaşanıyor. Yarışmanın neden final yaptığına dair araştırmalar devam ederken, maskelerin altındaki ünlü isimler de merak edildi. Yarışmada geyik için Burcu Özberk ve Demet Özdemir gibi isimler tahmin edilmişti. Geyik maskesinin altında kimin olduğu yarışmanın sonunda belli olacak.

MASKE KİMSİN SEN'DE ASLAN KİM ÇIKTI?

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiği yarışmada aslan, geyik, unicorn, ördek ve kuzgun karakterlerinin maskesi final bölümünde açılacak. Yarışmada aslan için Özge Borak ismi düşünüldü. Aslan'ın kim olduğu bölüm sonunda belli olacak.

MASKE KİMSİN SEN'DE UNİCORN KİM ÇIKTI?

Yarışmada unicorn'un Doğa Rutkay Kamal veya Berna Laçin olduğu düşünülüyor. Ancak asıl isim yarışmanın sonunda belli olacak. Maskelerin altındaki isimler belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

