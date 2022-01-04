Maske Kimsin Sen? yarışması için Fox TV'den flaş karar! Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını Medyapım'ın, sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği, jüri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol'un oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışması geçtiğimiz hafta sonu yayınlanmaya başlamıştı.

Dünyada bir çok ülkede yayınlanan The Masked Singer'den uyarlanan Maske Kimsin Sen?, ilk haftaya özel olarak 1 Ocak Cumartesi ve 2 Ocak Pazar akşamı ekrana gelmişti.

REYTİNGLERDE ÜST SIRALARDA YER ALDI

Maske Kimsin Sen? yarışması, 1 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer buldu. Yarışma Total grubunda altıncı, AB grubunda ise beşinci sırada yer aldı.

Yarışmanın 2 Ocak Pazar yayınlanan 2. bölümü ise Total reyting grubunda 5. sırada yer alırken, AB grubunda ise en fazla izlenen 4. program oldu.

YAYIN GÜNÜ ARTTIRILDI

Normalde haftada tek bölüm olarak cumartesi akşamları yayınlanmaya devam edecek yarışma için Fox TV yönetimi sürpriz bir karar aldı. Yayın akışında değişikliğe giden kanal, yarışmayı önümüzdeki hafta sonu da iki akşam yayınlama kararı aldı.

Maske Kimsin Sen? 8 Ocak Cumartesi ve 9 Ocak Pazar akşamları yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak.



