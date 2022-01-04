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Maske Kimsin Sen? yarışması için Fox TV'den flaş karar! Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

04.01.2022 02:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ekrana gelmeye başlayan ve ilk bölümleriyle sosyal medyada gündem olan Maske Kimsin Sen? yarışmasının yeni bölümleriyle ilgili sürpriz bir değişiklik geldi. RTÜK Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'nun inceleme başlatacağını duyurduğu Maske Kimsin Sen? yarışmasının yayın günü arttırıldı. Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği, Alican Yücesoy, Melis Sezen, Eda Ece ve Doğu Demirkol'un da dedektiflik yaptığı Maske Kimsin Sen? yarışması artık haftada iki gün ekrana gelecek.

Maske Kimsin Sen? yarışması için Fox TV'den flaş karar! Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını Medyapım'ın, sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği, jüri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol'un oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışması geçtiğimiz hafta sonu yayınlanmaya başlamıştı.

Dünyada bir çok ülkede yayınlanan The Masked Singer'den uyarlanan Maske Kimsin Sen?, ilk haftaya özel olarak 1 Ocak Cumartesi ve 2 Ocak Pazar akşamı ekrana gelmişti.

Maske Kimsin Sen (2)

REYTİNGLERDE ÜST SIRALARDA YER ALDI

Maske Kimsin Sen? yarışması, 1 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer buldu. Yarışma Total grubunda altıncı, AB grubunda ise beşinci sırada yer aldı.

Maske Kimsin Sen_1 (5)

Yarışmanın 2 Ocak Pazar yayınlanan 2. bölümü ise Total reyting grubunda 5. sırada yer alırken, AB grubunda ise en fazla izlenen 4. program oldu.

Maske Kimsin Sen_1 (4)

YAYIN GÜNÜ ARTTIRILDI

Normalde haftada tek bölüm olarak cumartesi akşamları yayınlanmaya devam edecek yarışma için Fox TV yönetimi sürpriz bir karar aldı. Yayın akışında değişikliğe giden kanal, yarışmayı önümüzdeki hafta sonu da iki akşam yayınlama kararı aldı.

Maske Kimsin Sen_2 (2)

Maske Kimsin Sen? yarışmasındaki kostümler olay oldu! RTÜK Başkan Yardımcısı'ndan inceleme açıklamasıMaske Kimsin Sen? yarışmasındaki kostümler olay oldu! RTÜK Başkan Yardımcısı'ndan inceleme açıklaması

Maske Kimsin Sen? 8 Ocak Cumartesi ve 9 Ocak Pazar akşamları yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak.

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