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  4. Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

SİNEMA HABERLERİ  | 06.01.2020 11:48 | Son Güncelleme

Maskeli Beşler İntikam Peşinde, Maskeli Beşler serisinin en çok beğenilen filmidir. "Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından en çok merak edilenler arasında. Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil hikâyelerinin anlatıldığı Maskeli Beşler İntikam Peşinde'nin gördüğü ilgiden sonra, film seri olarak devam etti. İşte Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu.

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde, yetimhanede yaşayan beş yakın arkadaş olan Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil’in başına gelen birbirinden komik olayları konu alıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Murat Aslan’ın üstlendiği film, 2005 yılında vizyona girmişti.

Aksiyonla komedinin iç içe geçtiği Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi nerede çekildi, hangi oyuncular yer alıyor? İşte Maskeli Beşler çekildiği yerler, konusu ve oyuncu kadrosu...

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MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE KONUSU

1978 yılında başlayan hikâyede Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil yetimhanede kalan beş yakın arkadaştır. Hiçbir ailenin evlat edinmediği bu beş kafadar, ileride beş azılı hırsız olur. Başları dertten kurtulmayan bu beşli, çeşitli yollarla hapishaneden kaçma deneylerinde bulunsa da; hapishaneden ancak genel afla çıkar.
Suç işlemeye tövbe ederler ve günlük hayata geri dönerler. Fakat bir gün onlara hapisteyken çok iyi davranan gardiyan Salih’in oğlunun hastalığını öğrendiklerinde bir karara varırlar. İlk defa iyilik için suç işleyeceklerdir. Çetenin hedefi ise; zengin bir aile tarafından evlat edinilmiş ve holding patronu olmuş, yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan Tekin'dir.

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE OYUNCU KADROSU

Şafak Sezer (Tezcan)
Memet Ali Alabora (Murat)
Cengiz Küçükayvaz (Kamil)
Peker Açıkalın (Bahattin)
Melih Ekener (Zeki)
Dost Elver (Tekin)
Sümer Tilmaç (Salih Abi)
Nejat Birecik (Avukat)
Hamit Haskabal (Hamit Baba)
Burak Öncü (Cenin)
Zeynep Karacan(Meryem)
Seçkin Piriler (Tekin’in Eşi)
Deniz Oral (Polis Memuru)

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi İstanbul’un 25 farklı noktasında çekildi.

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