Masterchef 2019 şampiyonu Cemre yeni yarışmacılara rest çekti!

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini üstlendiği Masterchef Türkiye 2020 programın ana kadrosundaki isimlerin belirlenmesinden sonra yarışma büyük bir hızla başladı. 17 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümde bir sürpriz yaşandı. Masterchef Türkiye 2019 yarışmacıları tezgahlarının başına geçerek programın açılışını yaptı. 2020 yarışmacılarına önlüklerini teslim eden geçen senenin yıldızları iddialı açıklamalarda bulundu. Önlüklerin devir teslim edilmesinden sonra Masterchef Türkiye 2019 şampiyonu Cemre Uyanık sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU YENİ YARIŞMACILARA MEYDAN OKUDU



Masterchef Türkiye 2020 programının başlamasıyla beraber katılan yeni yarışmacılar geçen sezonun yıldız isimleriyle kıyaslanmaya başlandı. Geçen sezonun şampiyonu Cemre Uyanık ise yapılan kıyaslamalara sosyal medya hesabından net bir şekilde cevap verdi. Finalde beraber yarıştığı Alican Sabunsoy ve Ekin Eylem Ulaş’la çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Cemre Uyanık yeni sezon yarışmacılarının gözünü korkuttu. Masterchef Cemre fotoğrafa, “Bence getir-götürümüzü yapamazlar ama yine de siz bilirsiniz” notunu düştü.



Cemre Uyanık’ın gönderisine yapılan “Bence sizi çiğ çiğ yerler” yorumuna ise Masterchef Ekin’den cevap gecikmedi. Masterhef Ekin ise “Asla dolu değilim 2 tane de arkadaşım orada yarışıyor ve hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Ama birkaç tane arkadaşın sürekli bizim hakkımızda ileri geri konuşması ister istemez rahatsızlık uyandırıyor. Hatta arkadaşlarım dışında desteklediğim yarışmacı arkadaşlar da var” ifadelerini kullandı. Masterchef Alican ise Cemre’nin meydan okumasına destek vererek “Kralı gelsin” yorumunu yaptı.

