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MasterChef 2021'in ilk yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye final turunu kazanan ve ana kadroya giren yarışmacı

02.08.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı başladı. MasterChef Türkiye 2021 sezonu ana kadrosuna girecek yarışmacılar, final turunda belli olacak. MasterChef'in 1 Ağustos Pazar ekrana gelen son bölümünde, üç gruba ayrılan yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele etti. Şeflerin tadımları sonrasında ise MasterChef 2021'de ana kadroya giren ilk yarışmacı belli oldu.

MasterChef 2021'in ilk yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye final turunu kazanan ve ana kadroya giren yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turuna geçildi. MasterChef 2021 ana kadroya girmek için yarışmacılar arasında kıran kırana mücadeleler yaşandı. Şeflerin istediği yemekleri en iyi yapan isim, ana kadro önlüğünü almaya hak kazandı.

MASTERCHEF 2021’DE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye final turu ilk bölümünde yarışmacılar, ilk olarak testi kebabı yapmak için kollarını sıvadı. İlk turda en başarılı altı isim Ateş, Milhan, Tunahan, Berk, Sergen ve Fatma oldu.

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İkinci bölümde ise yaratıcılık yemeğinde yarışmacılara ana ürün olarak kiraz verildi. Şefler, tadım sonrasında en başarılı tabağı hazırlayan isim Fatma oldu. Böylece, MasterChef 2021 ana kadro ilk yarışmacısı Fatma Polat oldu.

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FİNAL TURUNDA ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

MasterChef Türkiye 2020'de başlayan final turu ile birlikte elemelerin nasıl olacağı da açıklandı. Bu sezon, final turuna kalan yarışmacılar, üç gruba ayrıldı. Her gruptaki yarışmacılar, bir hafta boyunca iki bölümlük oyunlar sonrasında ismi yazılı önlüğü kazanacak ve MasterChef 2021 ana kadrosuna girmeyi başaracak.

MasterChef Türkiye’de final turunda her gün iki farklı yemek yapılacak. İlk aşamada klasik bir yemek yapıldıktan sonra o yemeği yapan en iyi altı kişi seçilecek; bu altı kişi arasında da yaratıcılık oyunu sonrasında günün kazananı belli olacak.

Günün kazananı, MasterChef 2020 ana kadrosuna dahil olan kişi olup kazanan önlüğü alarak yukarıdan diğer rakiplerini izleme şansına erişecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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