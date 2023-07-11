MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef All Star'da ortalık karıştı, yarışmacılar birbirine girdi! "Getir götürümüzü yaparlar"

MasterChef All Star'da ortalık karıştı, yarışmacılar birbirine girdi! "Getir götürümüzü yaparlar"

11.07.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da ilk kaptanlar belli oldu. Mavi Takımın kaptanı Sergen olurken Kırmızı Takımın kaptanı ise Eray oldu. Sezonunun ilk oyununu oynayacak takımlar arasında ipler gerildi, yarışmacılar adeta birbirine girdi.

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te heyecan giderek artıyor. All Star ana kadrosunun belirlenmesinin ardından ilk takımlar da netlik kazandı. MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanına yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

sergen1

"GETİR GÖTÜRÜMÜZÜ YAPARLAR"

Yeni bölüm fragmanında Sergen, "İstediğimiz oyuncuların hepsini aldık, kesinlikle 3-0 yeneceğimizi düşünüyorum" dedi. Safa ise "Şef karşı takım bizim getir götürümüzü yapacağı için bizim hiç sıkıntımız yok" sözleri ile dikkat çekti.

safa

YANIT GECİKMEDİ

Kırmızı Takım yarışmacısı olan Dilara "Ben konuşmayacağım bu sene ama tabaklar konuşacak" yanıtını verdi. Tahsin ise "Bir de döv bizi, döv bizi" diyerek çıkıştı.

sergen

ÇAĞATAY O SÖZLERE DAYANAMADI

Çağatay "Önce bir arkaya baktım, önlükleri filan asılı orda herhalde yani, ikinizi tanımasam şampiyon olduğunuzu düşüneceğim" dedi.
Sergen, "Sen de iddianı ortaya koy o zaman, bizi o yoldan vuramazsın. İşini yap iddianı da yap" dedi.

çağatay

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın yıldızıydı! Son hali şoke etti! Görenler tanıyamadıYeşilçam'ın yıldızıydı! Son hali şoke etti! Görenler tanıyamadı
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor! Ender hastalığa sahip Kahramanmaraşlı genç 'tek isteğini' açıkladı
Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor! Ender hastalığa sahip Kahramanmaraşlı genç 'tek isteğini' açıkladı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi! Görüntüler şoke etti

Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi! Görüntüler şoke etti

Amazon'un Prime Day fırsatları başladı! Binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Amazon'un Prime Day fırsatları başladı! Binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.