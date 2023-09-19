MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 19 Eylül 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 19 Eylül Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Türk mutfağından lezzetler yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kazanan takım haftaya avantajlı olarak başlayacak. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlıkta bir kez daha yarışacak. İşte 19 Eylül 2023 Salı akşamı MasterChef All Star'da yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 EYLÜL KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. MasterChef All Star'ın 19 Eylül Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı. Kazanan ve kaybeden takım açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 19 EYLÜL KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Türk mutfağından tarifler ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışın kazanı eleme potasına girmekten kurtulacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Gamze Tosun MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna ve Gamze.



