MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 22 Ağustos 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 22 Ağustos Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Osmanlı mutfağı yemekleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için kayısı ana malzemesi ile yaratıcılık tabağı yaptılar.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da altı hafta geride kaldı. 22 Ağustos Salı akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takımın yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 22 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Osmanlı yemekleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden mavi takım yarışmacıları kayısı ana malzemesi ile bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı Dilara oldu. Böylece MasterChef Dilara eleme potasına girmekten kurtuldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Rıfat Yurttaş, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert ve Rıfat.



