MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 22 Ağustos 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 22 Ağustos 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

22.08.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 22 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar Osmanlı mutfağı tarifleri yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 22 Ağustos MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 22 Ağustos Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Osmanlı mutfağı yemekleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için kayısı ana malzemesi ile yaratıcılık tabağı yaptılar.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da altı hafta geride kaldı. 22 Ağustos Salı akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takımın yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

369595121_844659993683546_8786276789349215002_n

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 22 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Osmanlı yemekleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden mavi takım yarışmacıları kayısı ana malzemesi ile bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı Dilara oldu. Böylece MasterChef Dilara eleme potasına girmekten kurtuldu.

369697353_844680080348204_1893332962019213293_n

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Rıfat Yurttaş, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert ve Rıfat.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler Ezgi Mola sandıAblası güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler Ezgi Mola sandı
Dilek Taşı oyuncuları arasında kimler var kimlerDilek Taşı oyuncuları arasında kimler var kimler
Bikinili videosuna yorum yağdı! 'Ne gerek var?' Bikinili videosuna yorum yağdı! 'Ne gerek var?'
Anahtar Kelimeler:
Masterchef ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.